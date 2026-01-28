Ovo je bio ključni trag kojim su pronašli otetu djecu iz Amerike i dovela ih u Hrvatsku...

Hej, proguglaj moje ime, naći ćeš ga, bile su riječi jednog od djeteta koje je majka otela i dovela u Hrvatsku. Ujedno je to bio i jedan od ključnih tragove istrage otmice. Podsjetimo, zbog paranoidnog straha da će uskoro doći do apokalipse, Amerikanka Elleshia Seymour (35) odlučila je oteti vlastitu djecu. Potraga je na kraju završena njezinim uhićenjem na području dubrovačko-neretvanske županije. Elleshia je krajem studenoga prvo krivotvorila dokumente kako bi izvadila putovnice za svoje četvero djece te se s njima ukrcala na let iz Salt Lake Cityja za Amsterdam. Nikome nije rekla da odlaze i gdje idu.

Njezin bivši dečko Kendall (s kojim ima sinove u dobi od 11 i 8 godina te kćer (7)), i sadašnji partner (koji je otac njezina sina (3)) odmah su se dali u potragu. Posljednji trag koji su imali bile su snimke nadzornih kamera iz zračne luke.

Istražitelji u gradiću West Jordan u Utahi otkrili su da bijeg bio isplaniran. Policija je početkom prosinca ušla u njezin otključani stan koji je bio prazan. Unutra su pronašli bilježnicu s detaljnim planovima među kojima su bile upute za uništavanje dokumenata, bacanje mobitela i vađenje putovnica.

Njezin bivši dečko potvrdio je istražiteljima da je Elleshia opsesivno govorila o biblijskim događajima i "kraju svijeta", dok su na njezinu TikTok profilu pronađeni videozapisi u kojima opisuje proročanske snove o elektromagnetskom pulsu koji će uništiti civilizaciju. U jednoj od poruka koje je ostavila ocu djece početkom prosinca lagala je da se nalazi u Francuskoj i da traži trajni dom jer "dolazi kraj svijeta". No, njezina ruta vodila je od Amsterdama prema Hrvatskoj. S djecom je prvo boravila na Korčuli, a zatim su stigli na područje Dubrovnika. Ondje su bili smješteni kod jedne američke obitelji koja, prema riječima oca Kendalla, u početku nije znala da su djeca predmet potrage. Preokret se dogodio zahvaljujući snalažljivosti jednoga od dječaka.

Kako piše Associated Press, Kendall je ispričao da je jedno od njegove djece sinu obitelji kod koje su odsjeli reklo: "Hej, proguglaj moje ime, naći ćeš ga". Taj je trag bio presudan. Domaćini su je ili prijavili ili uvjerili da se preda, što je dovelo do njezina uhićenja 15. siječnja.

U SAD-u su protiv nje već podignute formalne optužnice za ometanje skrbništva i odvođenje djece iz države, što se smatra teškim kaznenim djelom. Hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je za strane medije da je uhićena zbog sumnje na povredu prava djeteta. Četvero djece smješteno je u dječji dom. Kendall Seymour, otac troje starije djece koji ima punomoć i za najmlađeg trogodišnjeg dječaka, odmah je doputovao u Hrvatsku.

Poslali smo upit policiji s područja na kojem je majka uhićena. Kazali su nam da zbog zaštite osobnih podataka djece i tajnosti postupka nisu u mogućnosti davati informacije vezano uz događaj.

Dubrovačko-neretvanska policija je odgovorila da zbog zaštite privatnosti djece i tajnosti postupka ne može iznositi detalje o slučaju. Naveli su da je otac upoznat s postupkom i dokumentacijom potrebnom za preuzimanje djece, ali da su zbog međunarodnog karaktera slučaja nužne dodatne provjere nadležnih tijela države iz koje su djeca došla. Dodali su i da se informacije razmjenjuju putem međunarodne policijske suradnje kako bi se postupak ubrzao, dok sam povratak djece provodi nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad u suradnji s resornim ministarstvom.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je za 24sata da je američka državljanka uhićena na području PU dubrovačko-neretvanske zbog sumnje na povredu dječjih prava, da joj je određen istražni zatvor te da je o uhićenju obaviješteno Veleposlanstvo SAD-a, u skladu s međunarodnim propisima. Dodali su kako o statusu djece i daljnjem postupanju odlučuju nadležna tijela iz sustava socijalne skrbi.

Hrvatski zavod za socijalni rad izjavio je da se, zbog međunarodnog karaktera slučaja, moraju provesti dodatne provjere američkih institucija prije eventualne predaje djece ocu. Naglasili su da su djeca trenutačno zbrinuta u ustanovi socijalne skrbi, da su im osigurani svi oblici zaštite te da će se o daljnjim koracima odlučivati nakon dovršetka svih procjena.