Pronašli su ubojicu iz Đakova? 'Skriva se u napuštenoj staji'

Policija je objavila fotografiju Andrije D. (59), čovjeka koji je danas u Đakovu ubio socijalnu radnicu Blaženku Poplašen (50) i teško ranio njenog kolegu i pravnika Ivana Pavića (35). Ubojica je pobjegao biciklom. Potraga je nakon 19 sati usmjerena prema mjestu Drenje.

Policajci su krenuli s rotirkama na područje 10-ak km od Đakova. Ondje su stigli i specijalci iz Osijeka zajedno s interventnom policijom. Policija mještane šalje kućama, a i novinare su uputili na sigurnu udaljenost. Postoje informacije kako su ubojicu opkolili u jednoj napuštenoj staji u Drenju te kako je samo pitanje vremena kad će ga uhititi, javila je Nova TV.

Ubijena socijalna radnica bila je, kako se može čuti od susjeda, skrbnica svome ubojici, koji nije bio poslovno sposoban. U Centar za socijalnu skrb ubojica je dolazio gotovo svakodnevno, pa je ondje bio dobro poznat svim zaštitarima.

Iz toga ga razloga, kako pretpostavljaju, na ulazu u centar više nisu niti pregledavali. Svaki put bi bio nervozan, no oni koji su ga poznavali kažu da je to za njega bilo normalno stanje.Što je bio okidač za zločin, nije poznato, kao niti je li već prije ulazio u sukob sa svojom socijalnom radnicom.

Hitna pomoć je ozlijeđenog Ivana prevezla u KBC Osijek, gdje liječnici daju sve od sebe da preživi.

Policija je danas poslijepodne bila ispred kuće oca (95) Andrije D. Razgovarali smo s Andrijinim bratom blizancem Marijanom.

- Svi smo u šoku. Ja sam eksplozivan i on je. Ali nije to trebao napraviti. Ako je to već i napravio, trebao se odmah prijaviti policiji i priznati. Ali nije to trebao napraviti... - rekao nam je brat.