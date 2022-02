Stjepan Pranjković, magistar primijenjene umjetnosti i autor pobjedničkog dizajna hrvatske kovanice eura, povukao je svoj dizajn. Rekao je kako se povlači jer se, citiramo, 'stvorila neugodna atmosfera u medijima i na društvenima mrežama', a kaže i kako je izložen i pritiscima. Ispričao se svima, posebno Hrvatskoj narodnoj banci, Vladi i javnosti.

Pogledajte video: Afera kuna na euru

'On je lopov, ukrao mi je fotografiju'

Povukao se nakon serije tekstova u hrvatskim medijima o nevjerojatnoj sličnosti fotografije koja je zaštićena autorskim pravima i njegovog obrisa kune koji jako nalikuje na tu fotografiju.

Iain Leach, škotski fotograf koji radi i za National Geographic, autor je sporne fotografije.

Ide novi natječaj?

Rekao nam je kako ju je snimio 8. svibnja 2005. godine u Škotskoj.

Poslao nam je i original i rekao da možemo slobodno koristiti. Kaže kako ga nitko nikad nije pitao može li koristiti tu fotografiju.

- On je lopov. Uzeo je moju fotografiju i pokupio nagradu. Mislim da bi mu oni koji su to organizirali trebali povući novčanu nagradu i navesti pravog autora fotografije. - Moje fotografije su zaštićene autorskim pravima i ne mogu se koristiti bez mog odobrenja. Nisam dobio nikakvu obavijest da je netko uzeo tu fotografiju i s njom otišao na natječaj. Nemam problem s time da netko koristi moju fotografiju, ali razumno je valjda očekivati da će mi nešto platiti za to. Mislim da čovjek koji je ukrao tu fotografiju ne bi trebao biti nagrađen gotovo 10.000 eura za nešto što je kopirao - rekao nam je.

HNB je objavio kako je dobio dopis od autora pobjedničkog dizajna koji se odlučio povući.

Što sad?

Hoće li se ići u novi natječaj ili će izabrati novog pobjednika iz već postojećih prijedloga ili će možda drugoplasiranog proglasiti pobjednikom, još nije jasno. Odgovor na to mogli bismo dobiti tijekom dana, nakon sastanka Komisije za novac.

Ovo je drugoplasirani prijedlog dizajna

Na natječaju izgleda hrvatske kovanice od jednog eura drugoplasiranu nagradu dobio je Petar Perčić (23) iz Čakovca, koji studira na Sveučilištu Sjever u Varaždinu, smjer Multimedija, oblikovanje i primjena.