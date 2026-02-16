Obavijesti

News

Komentari 35
DABRO PJEVA, HDZ NE ČUJE

Ovo je koalicijski domoljubnik Andreja Plenkovića: U na čelu, fotelje su na kraju najvažnije...

Piše Boris Rašeta ,
Čitanje članka: 2 min
Ovo je koalicijski domoljubnik Andreja Plenkovića: U na čelu, fotelje su na kraju najvažnije...
Foto: sanjin strukić/pixsell/24sata

Premijer Andrej Plenković osuđuje ljevicu, koju proglašava ekstremističkom, a o desnici - koje se više boji - govori tiho, obazrivo, s odobravanjem

Admiral

Što se mora, nije teško. Nakon snimke Josipa Dabre koji pjeva o "grobnici od zlata" u kojoj leži "vođa svih Hrvata" - poglavnik Pavelić - zatresla se koalicija. Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je napuštanjem vladajuće većine, koja bi ostala na 74 ruke, što bi dovelo do pada Vlade, ako bi Andrej Plenković ostao na tom broju.

- U ovom trenutku u Saboru možete sakupiti većinu za sve osim za jednu stvar: raspuštanje parlamenta. Zastupnici nisu blesavi da dobrovoljno odu s radnih mjesta na kojima ne moraju raditi ništa, a plaćeni su i žive kao bogovi - kaže nam iskusni bivši političar.

OBRUŠIO SE NA DABRU Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'
Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'

Na pitanje odakle onda Hrebaku takva nagla i neočekivana provala političke korektnosti odgovara ovako:

- Hrebak brani Plenkovića i vjerojatno žica pare za nešto drugo. HSLS, ako nije s HDZ-om, ne postoji.

Arsen Bauk u Saboru je upitao Plenkovića ima li većinu, a ovaj je šturo odgovorio da ima. Tko će dati ruku? Hrebak, koji će se nakon sankcioniranja Dabre predomisliti? Ili neki žetončić? Čini se da je premijer prije nekog vremena shvatio da mu krajnja desnica radi o glavi. Njihov glavni katalizator, Marko Perković Thompson, okružuje ga u nešto što vojnici zovu "kotao". To je situacija u kojoj nemate izlaza ili imate neku usku rupu za izvlačenje žive sile. Pogleda li se mapa tih koncerata, vidi se da je riječ o širokom obuhvatu - Zagreb dva puta, Osijek, Rijeka, Široki Brijeg…

SASTAJE SE VRH HDZ-A VIDEO Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna
VIDEO Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna

Plenkoviću desnica prije nije smetala jer je bila pod kontrolom. Ako se malo prisjetimo strukture vladajućih većina, vidjet ćemo da je uz njega uvijek bio netko s tih pozicija - inače je teško doći do većine. Plenković osuđuje ljevicu, koju proglašava ekstremističkom, a o desnici - koje se više boji - govori tiho, obazrivo. Uspon desnice išao je postupno, po logici kuhanja žabe, isprva u toploj vodi koja kasnije proključa. U Vladu je najprije ušao Most pod parolom "nećemo ideologiju, želimo reforme".

Danas mostovci, u rasponu od Nikole Grmoje do Marina Miletića, brane pozdrav "Za dom spremni". Plenković im je, u herojskoj ali promišljenoj gesti, svojedobno pokazao izlazna vrata iz Vlade; nadomjestio ih je HNS-om, no s vremenom je to postajalo sve teže.

Na početku prvog mandata imao je podršku stranke Hrast (Ladislav Ilčić) te zastupnika poput Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih. Iako je bio žestoki kritičar, Hrvoje Zekanović postao je dio vladajuće većine, pružajući podršku Plenkoviću kao dio šire koalicije. Nakon zadnjih izbora HDZ je bio u najtežoj situaciji jer je bio prisiljen koalirati s DP-om.

Stipo Mlinarić Ćipe nazivao je HDZ "kriminalnom organizacijom koja je protjerala više Hrvata nego četnici". Ivan Penava kazao je kako se Hrvatska "pomiče udesno, to je htjela većina građana".

Je li Hrebakova prijetnja nastavak tihog obračuna vrha HDZ-a s krajnjom desnicom, koji je počeo micanjem "Bujice" s TV ekrana, a nastavio se pripitomljavanjem Thompsona slanjem inspektora na gradilišta? Slovo "U" i pozdrav nisu smetali sve dok nisu dostigli snagu kojom mogu otpuhati HDZ, barem ovaj i ovakav, s vlasti.

No sad se postavlja pitanje nije li trenutak obračuna počeo prekasno - možda i desetljećima prekasno. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 35
VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih
POGLEDAJTE SNIMKU

VIDEO Kaos u Krapini: Pucali u svadbenoj koloni, driftali autom na trgu. Uhitili četvero mladih

Sva četvorica će u nedjelju, uz optužni prijedlog biti dovedena na sud, a policija za svakog predlaže novčanu kaznu od 3000 eura zbog narušavanja mira i sigurnosti građana
Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'
POBUNA U ZAGORJU

Dozvole za izvlaštenje protivne zakonu, Kolar ih ne poništava: 'Župan pogoduje investitoru'

Ekskluzivno objavljujemo i dva nalaza Ministarstva koja potvrđuju nezakonitosti, ali daju uvid kako je županija skrivala od građana da im se sprema otimanje čak 1,1 milijuna kvadrata za solarne elektrane
Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)
PROSVJED ZBOG TRAMVAJSKE NESREĆE

Tisuće izašle na ulice Sarajeva: Pogledajte srceparajuću poruku na mjestu pogibelji mladića (23)

Stanovnici Sarajeva i danas su izašli na ulice na novi prosvjed nakon teške tramvajske nesreće u kojoj je prošlog tjedna život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić. Okupljeni su nosili razne transparente: "Ne ubija tramvaj, već nemar", "Sigurnost nije luksuz", "Dok ovaj sistem vlada, mladost nam strada"... Sudjelovalo je najmanje 2000 ljudi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026