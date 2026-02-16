Ovo je koalicijski domoljubnik Andreja Plenkovića: U na čelu, fotelje su na kraju najvažnije...

Što se mora, nije teško. Nakon snimke Josipa Dabre koji pjeva o "grobnici od zlata" u kojoj leži "vođa svih Hrvata" - poglavnik Pavelić - zatresla se koalicija. Predsjednik HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je napuštanjem vladajuće većine, koja bi ostala na 74 ruke, što bi dovelo do pada Vlade, ako bi Andrej Plenković ostao na tom broju.

- U ovom trenutku u Saboru možete sakupiti većinu za sve osim za jednu stvar: raspuštanje parlamenta. Zastupnici nisu blesavi da dobrovoljno odu s radnih mjesta na kojima ne moraju raditi ništa, a plaćeni su i žive kao bogovi - kaže nam iskusni bivši političar.

Na pitanje odakle onda Hrebaku takva nagla i neočekivana provala političke korektnosti odgovara ovako:

- Hrebak brani Plenkovića i vjerojatno žica pare za nešto drugo. HSLS, ako nije s HDZ-om, ne postoji.

Arsen Bauk u Saboru je upitao Plenkovića ima li većinu, a ovaj je šturo odgovorio da ima. Tko će dati ruku? Hrebak, koji će se nakon sankcioniranja Dabre predomisliti? Ili neki žetončić? Čini se da je premijer prije nekog vremena shvatio da mu krajnja desnica radi o glavi. Njihov glavni katalizator, Marko Perković Thompson, okružuje ga u nešto što vojnici zovu "kotao". To je situacija u kojoj nemate izlaza ili imate neku usku rupu za izvlačenje žive sile. Pogleda li se mapa tih koncerata, vidi se da je riječ o širokom obuhvatu - Zagreb dva puta, Osijek, Rijeka, Široki Brijeg…

Plenkoviću desnica prije nije smetala jer je bila pod kontrolom. Ako se malo prisjetimo strukture vladajućih većina, vidjet ćemo da je uz njega uvijek bio netko s tih pozicija - inače je teško doći do većine. Plenković osuđuje ljevicu, koju proglašava ekstremističkom, a o desnici - koje se više boji - govori tiho, obazrivo. Uspon desnice išao je postupno, po logici kuhanja žabe, isprva u toploj vodi koja kasnije proključa. U Vladu je najprije ušao Most pod parolom "nećemo ideologiju, želimo reforme".

Danas mostovci, u rasponu od Nikole Grmoje do Marina Miletića, brane pozdrav "Za dom spremni". Plenković im je, u herojskoj ali promišljenoj gesti, svojedobno pokazao izlazna vrata iz Vlade; nadomjestio ih je HNS-om, no s vremenom je to postajalo sve teže.

Na početku prvog mandata imao je podršku stranke Hrast (Ladislav Ilčić) te zastupnika poput Zlatka Hasanbegovića i Brune Esih. Iako je bio žestoki kritičar, Hrvoje Zekanović postao je dio vladajuće većine, pružajući podršku Plenkoviću kao dio šire koalicije. Nakon zadnjih izbora HDZ je bio u najtežoj situaciji jer je bio prisiljen koalirati s DP-om.

Stipo Mlinarić Ćipe nazivao je HDZ "kriminalnom organizacijom koja je protjerala više Hrvata nego četnici". Ivan Penava kazao je kako se Hrvatska "pomiče udesno, to je htjela većina građana".

Je li Hrebakova prijetnja nastavak tihog obračuna vrha HDZ-a s krajnjom desnicom, koji je počeo micanjem "Bujice" s TV ekrana, a nastavio se pripitomljavanjem Thompsona slanjem inspektora na gradilišta? Slovo "U" i pozdrav nisu smetali sve dok nisu dostigli snagu kojom mogu otpuhati HDZ, barem ovaj i ovakav, s vlasti.

No sad se postavlja pitanje nije li trenutak obračuna počeo prekasno - možda i desetljećima prekasno.