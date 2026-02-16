Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'

Predsjednik HSS-a Darko Vuletić osudio je u ponedjeljak zastupnika DP-a Josipa Dabru koji je u pjesmi veličao ustaškog poglavnika, a to što se u istoj pjesmi i kontekst dovode Stjepan Radić i Ante Pavelić, ocijenio je kao neukus i ozbiljno iskrivljavanje povijesti.

Pokretanje videa... 01:00 Arsen Bauk o Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

"Hrvatska seljačka stranka neće dopustiti da se ime Stjepana Radića koristi za povijesne manipulacije i jeftine provokacije. Hrvatska zaslužuje ozbiljnu politiku, a ne povratak u najmračnije poglavlje europske povijesti", priopćio je Vuletić.

Čovjek bi pomislio da smo u 2026. godini zauzeti umjetnom inteligencijom, energetskom krizom i razvojem gospodarstva. Ali ne, dodao je, kod nas je, čini se, i dalje najmoderniji hit "pjevanje" pokliča iz 1941.

"Zastupnik Dabro pokazao je da se političke pozicije mijenjaju, ali repertoar ostaje isti. Posebno je problematično što se u istoj pjesmi i istom kontekstu dovode Stjepan Radić i Ante Pavelić, pri čemu se Pavelića naziva 'vođom svih Hrvata'. To nije samo neukus. To je ozbiljno iskrivljavanje povijesti", poručio je Vuletić.

Pojasnio je da je Stjepan Radić bio demokratski vođa hrvatskog seljačkog pokreta i simbol političke borbe za prava hrvatskog naroda, dok je Ante Pavelić bio poglavnik režima koji je Hrvatsku vezao uz totalitarnu i zločinačku politiku Drugog svjetskog rata.

"Stavljati ta dva imena u istu rečenicu, a posebno Pavelića proglašavati 'vođom svih Hrvata', znači relativizirati ono za što je Radić živio i zbog čega je stradao. Fascinantna je ta politička amnezija - u jednom trenutku polaže se prisega na suvremeni Ustav Republike Hrvatske, a u drugom se energija troši na slogane režima koji bi taj isti Ustav prvi spalio", rekao je.

Možda je to nova strategija privlačenja stranih investicija, a možda samo podsjetnik da se neki u fotelje penju desnom rukom, ali onom malo previše podignutom u zrak, naveo je Vuletić.

Pri tome je rekao kako je Dabrina vokalna izvedba za nulu, a politička odgovornost za debeli minus.