OBRUŠIO SE NA DABRU

Šef HSS-a: 'Neukusno dovoditi Radića i Pavelića u istu pjesmu'

Piše HINA,
Jastrebarsko: Glavna skupština HSS-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Pojasnio je Vuletić da je Stjepan Radić bio demokratski vođa hrvatskog seljačkog pokreta i simbol političke borbe za prava hrvatskog naroda, dok je Ante Pavelić bio poglavnik režima koji je Hrvatsku vezao uz totalitarnu i zločinačku politiku Drugog svjetskog rata.

Predsjednik HSS-a Darko Vuletić osudio je u ponedjeljak zastupnika DP-a Josipa Dabru koji je u pjesmi veličao ustaškog poglavnika, a to što se u istoj pjesmi i kontekst dovode Stjepan Radić i Ante Pavelić, ocijenio je kao neukus i ozbiljno iskrivljavanje povijesti.

"Hrvatska seljačka stranka neće dopustiti da se ime Stjepana Radića koristi za povijesne manipulacije i jeftine provokacije. Hrvatska zaslužuje ozbiljnu politiku, a ne povratak u najmračnije poglavlje europske povijesti", priopćio je Vuletić.

Čovjek bi pomislio da smo u 2026. godini zauzeti umjetnom inteligencijom, energetskom krizom i razvojem gospodarstva. Ali ne, dodao je, kod nas je, čini se, i dalje najmoderniji hit "pjevanje" pokliča iz 1941.

"Zastupnik Dabro pokazao je da se političke pozicije mijenjaju, ali repertoar ostaje isti. Posebno je problematično što se u istoj pjesmi i istom kontekstu dovode Stjepan Radić i Ante Pavelić, pri čemu se Pavelića naziva 'vođom svih Hrvata'. To nije samo neukus. To je ozbiljno iskrivljavanje povijesti", poručio je Vuletić.

"Stavljati ta dva imena u istu rečenicu, a posebno Pavelića proglašavati 'vođom svih Hrvata', znači relativizirati ono za što je Radić živio i zbog čega je stradao. Fascinantna je ta politička amnezija - u jednom trenutku polaže se prisega na suvremeni Ustav Republike Hrvatske, a u drugom se energija troši na slogane režima koji bi taj isti Ustav prvi spalio", rekao je.

Možda je to nova strategija privlačenja stranih investicija, a možda samo podsjetnik da se neki u fotelje penju desnom rukom, ali onom malo previše podignutom u zrak, naveo je Vuletić.

Pri tome je rekao kako je Dabrina vokalna izvedba za nulu, a politička odgovornost za debeli minus. 

