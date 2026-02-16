VIDEO Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna

Obavijesti

SASTAJE SE VRH HDZ-A

Herman o Dabrinom pjevanju: Potpuno nepotrebno, unosi nemir. Većina je sigurna

Piše Ivan Hruškovec, Luka Safundžić,
Čitanje članka: 2 min
Mislav Herman iz redova HDZ-a uoči sjednice predsjedništva stranke komentirao je novi slučaj Josipa Dabre, nakon što je u javnost procurila snimka na kojoj pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Herman je osudio takav čin, ali i poslao poruku partnerima iz Domovinskog pokreta o načinu na koji bi se problemi unutar vladajuće većine trebali rješavati. Prema njegovim riječima, takvi ispadi unose nemir u koaliciju i predstavljaju poteze koje bi trebalo izbjegavati. Dodao je kako ovo bilo potpuno nepotrebno.

Mislav Herman o Josipu Dabri
Mislav Herman o Josipu Dabri | Video: Luka Safundžić/24sata

Jasna osuda svih totalitarizama

Herman je naglasio kako HDZ ima jasan i čvrst stav o svim totalitarnim režimima, ne praveći razliku među njima. Istaknuo je kako je temelj moderne hrvatske državnosti Domovinski rat i da se toga treba držati.

​- Mislim da smo mi u HDZ u jasno pokazali kako smo protiv svih totalitarnih režima, dakle ne samo fašističkog, nego i komunističkog i to se moramo držati - poručio je Herman.

​- Slušajte nije dobro, nije dobro, jednostavno nije dobro.

Na inzistiranje novinara da se u ovom slučaju radilo o veličanju NDH, Herman je povukao paralelu s komunizmom, stavljajući znak jednakosti između dva režima.

​- Je li to totalitarni režim? Je li komunizam bio totalitarni režim? Je, prema tome, ja tu stvar stavljam na znak jednakosti. Tako ja osuđujem i svake godine na to upozoravam, i Trnjanski kresovi nisu ništa drugo nego slavljenje jednog drugoga totalitarnog režima pod čijom su čizmom mnogi Hrvati također ponovo pali.

Profesor Vučetić: 'Sve ustaše koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao. Sad traži pomoć...'
Profesor Vučetić: 'Sve ustaše koje je Plenković vidio, s njima je i koalirao. Sad traži pomoć...'

Poruka partnerima: problemi se rješavaju na sastancima, ne na mrežama

Osim same osude pjevanja, Herman je iskoristio priliku kako bi uputio i kritiku koalicijskim partnerima zbog načina komunikacije, referirajući se na objave na društvenim mrežama koje su uslijedile bez prethodnih internih konzultacija. Smatra kako se takve stvari trebaju rješavati unutar koalicije, a ne u javnom prostoru.

​- Isto nije dobro da se koalicijski partneri oglašavaju na društvenim mrežama bez neke unutarnje konzultacije. Mislim da bi se stvari unutar koalicije prvenstveno trebale rješavati na koalicijskim sastancima, a tek nakon toga izlaziti u javnost.

Unatoč ovim trzavicama, Herman je uvjeren u stabilnost vladajuće većine.

​- Većina je sigurna. Mislim da tu nikakvih problema nema.

DP-ovka o snimci Dabre: 'Ne osuđujem. Pjevao je pjesme koje želi pjevati. Njegova stvar'
VIDEO DP-ovka o snimci Dabre: 'Ne osuđujem. Pjevao je pjesme koje želi pjevati. Njegova stvar'

Domovinski pokret mora sam propitati svoje poruke

Na pitanje hoće li HDZ disciplinirati Domovinski pokret zbog ovog ispada, Herman je odgovorio negativno, prebacivši odgovornost na samu stranku i ministra Dabru.

​- Domovinski pokret će sam morati propitati kakvu poruku šalju. On prvenstveno ima svoja stranačka tijela. Ima svoje stranačke kolege, neka oni svoje stvari rješavaju unutar svojih redova.

Zaključio je kako neće biti čovjek koji će nekoga sankcionirati u drugoj stranci te da svatko mora snositi posljedice za vlastite postupke.

​- Ja vam kažem da osuda svega takvoga iz naših redova dolazi i ponovit ću, to nije dobro, ali nisam čovjek koji će sankcionirati nekoga u tome. Neka sam snosi svoju odgovornost za svoja djela.

Branko Bačić je prije predsjedništva rekao kako nije primjereno, ali da će više govoriti nakon predsjedništva i nakon sastanka većine u utorak. 

Nina Obuljen Koržinek rekla je kratko kako Dabrino pjevanje nije primjereno. Kaže da joj nije neugodno što su s njim u koaliciji te da svatko odgovara za svoje postupke. Doda je da ne treba zazivati likove i ideologije iz prošosti te je poručila da imamo svoju državu i svoje pjesme.

