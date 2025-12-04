Obavijesti

'REAKCIJA SUSTAVA NIJE ADEKVATNA'

Sindikat policije nakon napada u Splitu upozorava: 'Razina nasilja prema policajcima raste'

Foto: Filip Brala/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Poručuju kako nastavljaju snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika jer današnji tragični događaj nije izolirani slučaj...

Sindikat policije Hrvatske izrazio je u četvrtak duboko suosjećanje i punu podršku teško ozlijeđenom kolegi iz Splita i njegovoj obitelji, te poručio da se napad na policijskog službenika mora tretirati kao najteži napad na pravni poredak Republike Hrvatske.

"Kolega je, kako je potvrdio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, bio pri samom kraju smjene i obavljao svoju dužnost, štitio građane i javni red kada je brutalno napadnut oštrim predmetom. Taj događaj još jednom podsjeća koliko je policijski posao težak i opasan, ne samo u službi nego i izvan nje", navodi sindikat u priopćenju.

Poručuju kako nastavljaju snažno zagovarati sustavnu i učinkovitu zaštitu policijskih službenika jer današnji tragični događaj nije izolirani slučaj. 

"Nedavno smo svjedočili napadu na policijske službenike u Orehovici koji su završili s ozljedama, kojima se prijetilo i ubojstvom, a takvi primjeri nisu rijetkost. Kao Sindikat policije Hrvatske o tome upozoravamo već dugo, razina nasilja prema policajcima raste, a reakcije sustava nisu adekvatne", upozoravaju i traže dosljednu primjenu zakona, odlučniju reakciju državnog odvjetništva te jasne signale da država stoji iza svojih policajaca, a ne iza počinitelja.

"Naš kolega se danas u bolnici bori za život s posljedicama napada koji se nikada nije smio dogoditi. Uz njega smo i njegovu obitelj i nastavit ćemo se boriti za sustav koji će svim policajcima jamčiti sigurnost, zaštitu i poštovanje koje zaslužuju. Policija može biti učinkovita samo ako zna da država stoji iza nje, a građani mogu biti sigurni samo ako je policija zaštićena i osnažena da radi svoj posao".

Sindikat policije se zahvalio kolegama na terenu, koji su u kratkom roku pronašli i priveli osobu povezanu s napadom. Nadaju se što skorijem rješavanju tog teškog i osjetljivog slučaja, jer je važno da sve okolnosti budu temeljito istražene i utvrđene.

