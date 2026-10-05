Ovo je policajka koja je pobijedila na 'Štitu domovine': 'Moraš znati kada pritisnuti...'

To je trenutak kada tijelo traži da staneš, a glava mora reći: još samo malo, rekla nam je Magdalena Oršić, policijska službenica Interventne jedinice policije Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, koja je i ove godine prva stigla na cilj u ženskoj konkurenciji natjecanja "Štit Domovine Dubrovnik 2026.". Do hrvatske zastave na Srđu stigla je nakon gotovo 30 kilometara zahtjevne staze. I nije to bio njezin prvi susret s vrhom. Bio je to njezin peti nastup na "Štitu Domovine" i četvrta pobjeda. Nakon dvodnevnih kvalifikacija, 83 najspremnija natjecatelja krenula su iz Buića, a staza ih je vodila preko Grbavca, Donjeg i Gornjeg Brgata, Strinčjere, Bosanke i Žarkovice sve do Srđa. Trčalo se i hodalo uz kompas i topografske zemljovide, s obveznom opremom i naoružanjem. Na putu do cilja nije bilo dovoljno samo biti brz. Trebalo je znati, kako kaže Magdalena, biti kompletan.

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Pokretanje videa... VIDEO Policajka Magdalena Oršić pobjednica "Štita Domovine" | Video: 24sata/Damir Špehar/PIXSELL

- Štit Domovine za mene nije natjecanje za koje se počnem pripremati mjesec ili dva prije. To je način života. Kao pripadnica Interventne jedinice policije moram biti spremna tijekom cijele godine, a natjecanje samo pokaže gdje se u tom trenutku nalazim - rekla nam je. Upravo je u toj rečenici možda i odgovor na pitanje kako jedna policijska službenica iz Bjelovara iznova uspijeva doći do samog vrha jednog od najzahtjevnijih policijskih natjecanja. Nema posebne formule, nema kratkoročnog plana, nema "kampanjskog" treninga, kaže nam.

- Trening je dio moje svakodnevice i upravo kontinuitet smatram najvažnijim. Kombiniraju se trčanje, rad na izdržljivosti, snazi i kondiciji, a za ovakvo natjecanje važno je biti spreman i za policijske vještine, orijentaciju i rad pod opterećenjem - rekla nam je.

A ovogodišnje opterećenje nije bilo malo. Tridesetak kilometara staze, približno deset kilograma opreme i naoružanja, kompas i zemljovidi te šest radnih točaka na kojima su se provjeravali znanje i vještine, od sastavljanja i rastavljanja oružja, gađanja iz pištolja i puške i pješačkih prepreka, preko orijentacije i alpinizma, do taktike ulaska u prostoriju uz uporabu FX pištolja.

- Za to se ne možeš pripremiti samo trčanjem. Moraš biti kompletan - rekla nam je policajka. Ipak, od svih dionica jedna je ostala posebno urezana.

- Definitivno je najteži bio završni uspon na Srđ. Nakon svega što smo prošli, već vidiš cilj i hrvatsku zastavu, ali nikako doći do nje. Upravo je taj posljednji dio psihički jako zahtjevan - otkriva nam. U takvim trenucima ne pobjeđuje samo fizička spremnost.

-Nije dovoljno biti brz. Moraš znati kada možeš pritisnuti, a kada moraš sačuvati snagu za ono što te tek čeka - rekla nam je. Kada kilometri prolaze, kada tijelo postaje teško, a cilj se čini sve daljim, nema prostora za razmišljanje o svemu što još treba odraditi.

- Iskreno, nema tu puno filozofiranja. U takvom trenutku ideš zadatak po zadatak. Gledaš ispred sebe i rješavaš ono što je pred tobom - govori nam Magdalena. To je, kaže, nešto što je naučila i kroz policijski posao.

- Policijski posao me naučio da u zahtjevnoj situaciji moraš ostati koncentriran i donositi odluke bez obzira na umor i pritisak. Na Štitu je vrlo slično: fokus na zadatak, kontrola disanja, kontrola tempa i ideš dalje, kaže nam. A onda, zastava. Nakon svega, dolazak na Srđ nije bio samo završetak utrke. Bio je to trenutak u kojem su se fizički napor, profesionalni ponos i emocija spojili u jedno. Kada nakon svega dođeš na Srđ, vidiš hrvatsku zastavu i znaš da si odradila sve što se od tebe tražilo, kaže Magdalena, teško je taj trenutak opisati riječima.

- Posebno zato što završetak nije samo sportski cilj. Pozdrav hrvatskoj zastavi ima posebnu težinu i podsjetnik je na ljude koji su svoje živote položili za Domovinu - dodaje. Četvrta pobjeda u pet nastupa za Magdalenu je rezultat koji govori sam za sebe, no jednako joj je važno što je predstavljala svoju Interventnu jedinicu i Policijsku upravu. U Policijskoj upravi bjelovarsko-bilogorskoj je šest godina, a od 2020. godine pripadnica je Interventne jedinice policije. Policijski poziv privukao ju je jer je željela raditi nešto konkretno, odgovorno i korisno za druge. Ove je godine s kolegom Tomislavom Kosom osvojila prvo mjesto u mješovitoj konkurenciji na Kajak kupu POSKOK 3, nakon 18 kilometara veslanja Zrmanjom. 