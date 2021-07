Teško je komentirati tu odluku, u politici čovjeka ne može ništa iznenaditi, ali činjenica je da je ovo politički okršaj s ljudima koji ti na neki način smetaju, a pravog razloga nema, rekao je zastupnik i sada već bivši SDP-ovac Nikša Vukas kojem je stranka zatvorila vrata.

Uz Vukasa, među zastupnicima kojima je prestalo članstvo su Rajko Ostojić, Zvane Brumnić te Marina Opačak Bilić, ali i bivši predsjedniku zagrebačke organizacije i član Glavnog odbora Gordan Maras.

Daljnje poteze Vukas za sada ne otkriva, jer kaže, prvo se trebaju sastati s kolegama u saborskom klubu te vidjeti što i kako dalje. Na pitanje vjeruje li da će za njima poći još zastupnika, odgovara:

- Vidjet ćemo. Mi smo još uvijek članovi kluba. Moramo vidjeti s kolegama u klubu hoćemo li nastaviti djelovanje kroz klub i kako će to sve skupa ići dalje - rekao je.

Vukas je potvrdio da se čuo s Davorom Bernardićem te kaže kako će se on reći što misli o ovoj situaciji.

- Ono što sigurno je njega osobno iznenadilo i šokiralo jest ovakav revanšistički udar na SDP. Nisu tu bitni pojedinci. Nije bitan toliko ni Nikša Vukas, Zvane Brumnić, Rajko Ostojić ni Marina Opačak Bilić nego ovo je udar na SDP. Nitko ne vidi pravi cilj što Peđa Grbin želi s ovim napraviti osim destabilizirati stranku - izjavio je.

Na pitanje je li mu Bernardić otkrio ostaje li u SDP-u nakon svega ovoga ili ne, Vukas odgovara:

- Davor Bernardić će sam iznijeti svoje stavove kako će on dalje djelovati, ali on nije nikada bio osoba koja je svoje prijatelje i stranačke drugove ostavljao na cjedilu - navodi Vukas.

Nastavio je kako je sve što je Grbin radio Bernardiću da oni njemu nisu radili, podsjećajući da je skupljao potpise i tražio smjenu tadašnjeg predsjednika SDP-a zbog lošeg rejtinga.

- On sad nema rejting. On je u rejtingu nula i na političkom spektru ne postoji. Osim što je visok 210 cm, on ne postoji. Stranka je treća politička opcija i umjesto da ujedini stranku on je odlučio sve srušiti do kraja - rekao je.

Vukas kaže i kako svi oni žele opstanak SDP-a, ali da je ovo put gdje je Peđa Grbin odlučio uništiti stranku te ja još jednom prozvao za revanšizam.