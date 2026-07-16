Hrvat ubio ženu u Njemačkoj. Više puta ga je prijavljivala za nasilje. Cure detalji strave

Hrvat (60) je ubio svoju suprugu Višnju (58) oštrim predmetom, navodno mačetom, na ulici njemačkog Kelkheima u utorak navečer. Nesretna žena od zadobivenih ozljeda je preminula na mjestu događaja, počinitelja su savladali svjedoci i držali ga do dolaska hitnih službi. Očevici tvrde kako je napadač bio pijan, kako je u rukama imao mačetu..

- Brojni građani svjedočili su ovom zločinu. Značajan je psihološki teret vidjeti nešto tako - poručuju iz policije.

Stravičnom zločinu je prethodila svađa. Očevidac je kazao da je bio udaljen samo oko pet metara od mjesta napada.

- Sve je bilo prekriveno krvlju. Bježao sam da si spasim život - kazao je jedan od svjedoka.

Prema podacima javnog tužiteljstva u Frankfurtu, napadač i žrtva su hrvatski državljani, piše Focus.de. U braku su bili od 1991. godine. Kako doznaje Telegraf.rs, ona je prethodno više puta prijavljivala supruga zbog obiteljskog nasilja.

- Posljednjih mjeseci je pričao da će ona ili biti s njim ili će je ubiti, a on će u zatvor - rekli su za Telegraf.rs svjedoci iz Njemačke. Stanislav se sumnjiči da je Višnju na ulici, u blizini placa, napao mačetom i nanio joj najmanje 30 ubodnih rana i posjekotina po glavi, vratu i gornjem djelu tijela.

Pedesetosmogodišnja žena preminula je na mjestu napada. Višnja i Stanislav su porijeklom iz Hrvatske i vjenčali su se 1991. godine. Brak je u početku bio sretan, i par je živio u malom stanu udaljenom svega oko 100 metara od placa koji će kasnije postati mjesto zločina. Imali su odraslog sina, a prema riječima prijatelja Višnja je uskoro trebalo postati baka.

Njen brak sa Stanislavom već duže vrijeme nije funkcionirao. Prema navodima tužilaštva, supružnici su oko tri godine živjeli odvojeno. Stanislav S. vratio se u svoju domovinu, dok je Višnja radila najprije u pekari, a zatim u supermarketu.

Kada se njezin suprug prije otprilike četiri godine vratio u Njemačku, prijatelji tvrde da je ponovno želio biti s Višnjom. Ona to, međutim, više nije željela. Ipak, dopustila mu je da živi kod nje, "jer nije imao kamo drugdje otići", navode njezini poznanici.