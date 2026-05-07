Ovo su američki zahtjevi za kraj rata. Čeka se iranski odgovor

Iran je u srijedu priopćio da razmatra američki mirovni prijedlog koji bi trebao okončati rat. Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova, kojeg citira iranska novinska agencija ISNA, rekao je u srijedu da će Teheran dostaviti svoj odgovor. Donald Trump izjavio je da vjeruje kako Iran želi postići sporazum.

Američki medij Axios izvijestio je da su dvije strane „blizu” dogovora o dokumentu od 14 točaka. Prema memorandumu, Iran bi pristao da neće razvijati nuklearno oružje te bi obustavio obogaćivanje uranija na najmanje 12 godina.

Sjedinjene Američke Države zauzvrat bi ukinule sankcije i oslobodile milijarde dolara zamrznute iranske imovine, a obje strane, koje su nametnule suparničke blokade u Hormuškom tjesnacu, ponovno bi otvorile taj ključni plovni put unutar 30 dana od potpisivanja sporazuma.

Iran je desetljećima pod američkim sankcijama, a ublažavanje dijela sankcija prema nuklearnom sporazumu iz 2015. poništeno je nakon što je Donald Trump napustio povijesni sporazum potpisan za vrijeme njegova prethodnika, Baracka Obame. Zbog sankcija milijarde dolara iranske imovine i dalje su zamrznute u stranim bankama.

Nije jasno po čemu se ovaj memorandum razlikuje od plana od 14 točaka koji je Iran predložio prošlog tjedna.

Novinska agencija Reuters izvijestila je u četvrtak, pozivajući se na izvor upoznat s posredovanjem, da američke pregovore vode Trumpov izaslanik Steve Witkoff i zet Jared Kushner. Ako obje strane pristanu na preliminarni sporazum, započeo bi rok od 30 dana za detaljne pregovore radi postizanja konačnog dogovora.

Konačni sporazum okončao bi suparničke američke i iranske blokade Hormuškog tjesnaca, ukinuo američke sankcije i omogućio oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Također bi uključivao određena ograničenja iranskog nuklearnog programa, koja je dopuštala nuklearna nadzorna agencija Ujedinjenih naroda.

Iako izvori tvrde da memorandum u početku ne bi zahtijevao ustupke nijedne strane, nisu spomenuti neki ključni zahtjevi koje je Washington ranije postavljao, a koje je Iran odbijao, poput ograničenja iranskog raketnog programa i prestanka potpore naoružanim savezničkim skupinama na Bliskom istoku.

Izvori također nisu spomenuli postojeće iranske zalihe od više od 400 kilograma gotovo vojno obogaćenog uranija.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu, Trumpov saveznik, izjavio je u srijedu da su se dvojica čelnika složila kako sav obogaćeni uranij mora biti uklonjen iz Irana kako bi se spriječio razvoj nuklearne bombe.

Sjedinjene Američke Države i Izrael bombardirali su iranska nuklearna postrojenja prošlog lipnja tijekom 12-dnevnog rata, nakon čega je Trump tvrdio da je iranski nuklearni program uništen. Značajan dio iranskih zaliha obogaćenog uranija i dalje je zakopan unutar bombardiranih nuklearnih lokacija.

Teheran negira da želi razviti nuklearno oružje. Tvrdi da je njegov program namijenjen civilnim svrhama, što je dopušteno u okviru njegova statusa potpisnika Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja.