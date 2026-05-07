Rubio u Vatikanu kod pape Lava XIV.: Prvi susret usred sukoba

Američki državni tajnik Marco Rubio u četvrtak je stigao u Vatikan na susret s papom Lavom XIV. a kojim se tjednima verbalno spori američki predsjednik. Rubiov konvoj stigao je u Vatikan nešto iza 11 sati. Riječ je o prvom susretu prvog pape iz SAD-a s nekim dužnosnikom vlade Donalda Trumpa. Očekuje se da će susret iza zatvorenih vrata Lava i američkog šefa diplomacije, istovremeno Trumpovog savjetnika za nacionalnu sigurnost, trajati oko pola sata. Rubio će se potom sastati s vatikanskim kolegom, talijanskim kardinalom Pietrom Parolinom.

Lav je meta Trumpovog bijesa otkako je postao snažan kritičar rata koji je SAD s Izraelom započeo protiv Irana, kao i američkih imigracijskih politika.

Republikanac ne posustaje u javnim napadima na Papu, što nailazi na kritike kršćanskih dužnosnika s cijelog političkog spektra.

U ponedjeljak je lažno optužio Lava tvrdeći da on vjeruje kako je u redu da Iran razvije nuklearno naoružanje. Trump tvrdi da Papa „ugrožava velik broj katolika” protiveći se tom ratu.

Sveti Otac je nakon posljednjeg napada novinarima rekao da on širi kršćansku poruku mira. Snažno je odbacio tvrdnju da podržava nuklearno naoružanje koje Katolička Crkva smatra nemoralnim.

„Misija Crkve je propovijedati Evanđelje, propovijedati mir”, rekao je. „Ako me netko želi kritizirati zbog propovijedanja Evanđelja, neka to učini iznošenjem istine", rekao je prema talijanskoj novinskoj agenciji Ansi.

„Crkva se godinama izjašnjava protiv bilo kakvog nuklearnog oružja, u to nema nikakve sumnje”.

U trenutku Rubiovog dolaska u Vatikan sa sastanka s Lavom odlazio je poljski premijer Donald Tusk. On je kazao da je s Papom razgovarao o jačanju međunarodne suradnje i vraćanju nade u svijet.

„Još uvijek je moguće da svijet ne potone u kaos ako dobri ljudi, ljudi dobre volje, pronađu jedni druge i djeluju jedinstveno”, rekao je Tusk.

Lav, koji u petak obilježava prvu godišnjicu na čelu Crkve s 1,4 milijarde vjernika, posljednjih tjedana sve je glasniji na svjetskoj pozornici.

Tijekom prošlomjesečne turneje u četiri afričke države, oštro je osudio globalno vodstvo i poručio da svijet „pustoši šačica tiranina”.

Rubio je katolik, baš kao i američki potpredsjednik J.D. Vance. Njih su se dvojica susrela s Lavom prije godinu dana, nakon nazočnosti na Papinoj prvoj misi.

Rubio je na brifingu u Bijeloj kući u utorak rekao da s Lavom očekuje razgovor o Kubi te o brizi za vjerske slobode diljem svijeta.

Američki državni tajnik u Rimu će boraviti dva dana. U petak bi se trebao sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni, koja je branila Papu od Trumpa. Njezin ministar obrane također je izjavio da rat u Iranu ugrožava američko vodstvo.