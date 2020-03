Ovo su svi kriteriji da bi dobili 3250 kuna pomoći od Vlade!

Tvrtke i obrti koje žele Vladinu pomoć od 3250 kuna po radniku, morat će ispuniti čitav niz kriterija, a prvi novac će dobiti tek u travnju. Ministarstvo rada je donijelo kriterije i zahtjevi će se moći podnositi od ponedjeljka, a isplate će biti najkasnije do 15. travnja. Procjena je da će se država za to potrošiti pet milijardi kuna. Ekskluzivno saznajemo koje će sve kriterije biti potrebno ispuniti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Poslodavci koji su u problemima, pogotovo za one koji su morali zatvoriti svoje tvrtke i obrte po naredbi Stožera civilne zaštite to će možda biti i predugo čekati. Podsjetimo, zatvoreni su ugostiteljski obrti osim onih koji dostavljaju hranu, teretane, frizeraji i sve ostale uslužne djelatnosti koje nisu prodaja osnovnih životnih potrepština, lijekova i higijene.

Na potporu imaju pravo svi koji su zatvoreni zbog odluke Stožera civilne zaštite.

Oni koji dobiju potporu, morat će bar još mjesec dana zadržati radnika. Dakle, ako je dobio potporu od 3250 kuna za maksimalna tri mjeseca, radnika ne smije otpustiti šest mjeseci. Ako otpusti radnika u tom razdoblju, treba vratiti potporu s kamatama.

Cijelo vrijeme poslodavac treba isplatiti ostatak plaće. Primjerice, ako radnik ima 6500 kuna neto plaću, poslodavac treba osigurati još 3250 kuna na Vladinu pomoć. Doprinose i porez na tu plaću , poslodavac neće morati plaćati također do tri mjeseca, ali oni dolaze na naplatu kasnije, a država ne želi otpisati ta davanja iako su to tražili poslodavci.

Od onih koji nisu zatvoreni odlukom države, kako bi dobili pomoć, poslodavci će u svom zahtjevu morati dokazati pad aktivnosti zbog pandemije. Jedan od uvjeta za potporu je da je poslovna aktivnost pala za 20 posto u odnosu na prošlu godinu za što će trebati podnijeti dokaz i izjavu. Pod poteškoće koje se priznaju za pomoć spada i pad prometa, otkazivanje rezervacija, događanja, otkazivanje poslovnih ugovora i narudžbi, nemogućnost isporuke gotovih roba i proizvoda, repromaterijala, nemogućnost narudžbi novih sirovina i materijala za rad.

Poslodavac će morati navesti i aktivnosti koje je poduzeo za očuvanje radnih mjesta.

Ali ni to nije sve. Postoji i kriterij zaposlenosti. Poslodavci koji su imali pad zaposlenih od početka ožujka do 20. ožujka imaju pravo na potporu. Nadalje se kriteriji postrožavaju prema veličini tvrtke. Potporu neće dobiti mikro poslodavci do 10 radnika, ako su razdoblju od 20. ožujka do traženja zahtjeva, otpustili više od 40 posto radnika. Mali poduzetnik od 20. ožujka do podnošenja zahtjeva ne smije otpustiti više od 20 posto radnika, srednji poduzetnik više od 15 posto radnika, a veliki poduzetnik više od 10 posto radnika. U to ne spada istek ugovora, odlazak radnika u mirovinu ili ako je radnik skrivio svojim ponašanjem otkaz.

Sve ovo se odnosi i na radnike koji nisu zaposleni u punom radnom vremenu. Ako su zaposleni na pola radnog vremena, kriteriji su isti.

Veliki problem su imali obrtnici koji su ujedno i vlasnici i zaposlenici. Za direktore i članove uprava inače se ne može dobiti potpora, ali to se ne odnosi na sve one koji imaju manje od 10 zaposlenih.

Zahtjevi će se podnositi Zavodu za zapošljavanje, a poslodavac ima rok od osam dana da to prijavi.

Oni poslodavci koji već koriste poticaje za zapošljavanje moraju izabrati hoće li ih nastaviti koristiti ili staviti u mirovanje i koristiti samo novu mjeru.

Cijela procedura se prema ovim kriterijima čini kompliciranom, ali iz Ministarstva rada kažu da će se zahtjevi odobravati u roku osam dana i da će maksimalno ubrzati.

Veliki broj poslodavaca je nezadovoljan ovom mjerom i traže i da se otpišu porezna davanja i davanja za doprinose, pogotovo oni koje je država zatvorila na mjesec dana.

Ministar rada Josip Aladrović je nakon sjednice Vlade ustvrdio da zasad daju toliko jer žele pomoći, ali da je moguća i promjena mjera vrlo brzo ako kriza uhvati maha. Mjera će se možda i produžiti za još tri mjeseca

- Mi smo svjesni da se svaki dan mijenja situacija i sve mjere koje smo donijeli su prve mjere. Kako se situacija bude mijenjala, mi ćemo činit sve da te mjere doradimo kako odgovara našim radnicima i poslodavcima. Kao i mjere obustave rada će biti ažurirane kad vidimo kakva je situacija - rekao je istaknuvši kako je cilj da mjere i kriteriji budu na snazi do početka travnja, kada kreću isplate plaća za ovaj problematičan treći mjesec.

Kao trenutno najugroženije sektore izdvaja onaj pružanje usluga hrane i pića, zatim sektore koji su na bilo koji način povezani s turizmom, sektor prijevoza, posebice osoba, kao i radno intenzivne sektore ovisne o izvozu u zemlje pogođene koronavirusom, kao što su Italija, Austrija i Njemačka, pa čak i Kina, no ističe i pozitivne pomake u ovoj situaciji.

- Prerađivačka i prehrambena industrija zapošljavaju. Dakle imamo i poslodavce koji će ovu situaciju moći iskoristiti za podizanje razine prihoda, prometa i usluga - rekao je i poslao apel poslodavcima:

- U ovoj situaciji, koliko god država htjela i odlučila riješiti ovaj problem i boriti se s pandemijom na ekonomskoj razini, tu trebamo i pomoć poslodavaca i zapravo cijelo društvo mora na neki način snositi određeni trošak - poručio je.