'Pa kako je normalno, čak i ako zadovoljava uvjetima, da se ministar odluči na tako nešto?'

Ministar Banožić sjajno koristi apsolutno sve što ova država visokim dužnosnicima omogućuje - od činjenice da ima već stan u svom vlasništvu do toga da koristi državni stan u Zagrebu i toga da će mu na kraju država s 25.000 eura subvencionirati kredit za gradnju kuće, poručila je predsjednica Kluba Možemo Sandra Benčić komentirajući ministra obrane Marija Banožića, koji se prijavio za APN-ov kredit za izgradnju kuće u Vinkovcima.

Iako prošlog tjedna nije htio otkriti novinarima je li se na kraju prijavio ili nije, 24sata su doznala da jest i da mu je već i odobren. Kako su nam odgovorili iz APN-a preko Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Banožiću je subvencioniran kredit od 100.000 eura, a ukupna visina subvencije iznosi 25.306,32 eura.

Činjenica je i to da ministar možda zaista udovoljava uvjetima koje je APN postavio za dobivanje tog kredita, dodala je Bančić upitavši što to onda govori o tim kriterijima i koga zapravo ova država subvencionira za kupnju stanova i gradnju.

- Prvo one koji imaju kreditnu sposobnost. Dakle, one koji su u najtežem položaju ne subvencioniramo jer nemaju kreditnu sposobnost. Drugo, mi, dakle, javnim novcem subvencioniramo ministra, koji ipak ima dva puta veću plaću od prosječne za kupnju treće nekretnine - druge u vlasništvu, treće u korištenju. Čak ako su i kriteriji takvi kakvi jesu pa im on udovoljava, pa kako je normalno da se državni dužnosnik u rangu ministra na tako nešto odluči? I to je sad već pitanje osobne i političke odgovornosti - kazala je zastupnica ističući kako ima puno stvari koje su zakonom propisane i dozvoljene dužnosnicima, ali da je do osobnog i političkog integriteta i odgovornosti prema javnosti da se to ne koristi ako za to ne postoji apsolutna potreba.

- To nije samo pitanje subvencioniranja kredita nego i mogućnosti dobivanja stana na korištenje, kao i putnih troškova. Banožić je dokazao da nema osobni politički integritet, kao ni cijela ova Vlada, a Plenković, koji je sa svojim radar za kadar sistemom birao te ministre, neka jasno kaže je li normalno da netko tko ima 90 ili ne znam koliko kvadrata stana u Vinkovcima koristi državni novac da bi kupio ili izgradio sljedeću nekretninu umjesto da je to prepustio nekome kome to stvarno treba - poručila je Benčić.

Najčitaniji članci