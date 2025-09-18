Pacijenta koji je u KBC Sestre milosrdnice došao s pištoljem policija prijavila za prijetnje

Prošlo tjedan pisali smo o muškarcu (50) koji je 29. kolovoza izazvao ozbiljan incident u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice u Zagrebu došavši na hitnu Klinike za psihijatriju s pištoljem. Informaciju su nam potvrdili i iz bolnice, a sad se o događaju oglasila i zagrebačka policija.

- Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela prijetnje na štetu dvojice zdravstvenih djelatnika. Po završetku kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu - odgovorili su na naš upit iz zagrebačke policije.

Policija je muškarca prijavila za prijetnje po članku 2 i 3 pri čemu se članak 3 odnosi na prijetnje službenoj osobi u obavljanju službenog ili javnog posla što zdravstveni djelatnici tijekom obavljanja svog posla po zakonu jesu. Evo što su nam o svemu rekli iz bolnice:

- Dana 29. kolovoza pacijent se prijavio u hitnu psihijatrijsku ambulantu na pregled. Prilikom pregleda je utvrđeno da je kod sebe imao vatreno oružje kojim nije prijetio. Pregled i prijem pacijenta obavljen je prema protokolu, pravilima medicinske službe i uz poštivanje deeskalacijskog protokola. Pacijent je zadržan na liječenju - odgovorili su nam iz KBC-a Sestre milosrdnice.

Iako pištoljem nije izravno prijetio, naši sugovornici nam potvrđuju da ga je imao kod sebe. Prema dokumentaciji o neželjenom događaju, riječ je o psihijatrijskom pacijentu koji je pokazivao agresivno ponašanje.

- Na odjelima gdje su smješteni psihijatrijski bolesnici verbalne prijetnje su česte, ali nikada se ne zna kada situacija može eskalirati. Ovaj put čovjek je došao s oružjem i to je sve diglo na noge. Prilikom pregleda je utvrđeno da je imao pištolj - pričaju nam izvori.

Najveći problem, tvrde izvori iz bolnice, jest što o incidentu osoblje službeno nije bilo obaviješteno. Sve su doznali neslužbenim kanalima i usmenom predajom, zbog čega vlada veliko nezadovoljstvo među zaposlenicima.

- Takve se stvari ne smiju skrivati. Osoblje mora znati s kakvim se rizicima suočava, a ne da doznajemo naknadno i slučajno. To izaziva revolt i strah među zaposlenima - kažu nam izvori.