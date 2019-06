Pacijenti dr. Jusupa i dalje bez stalnog liječnika: 'Tražimo ga'

Još nema stalnog liječnika u Domu zdravlja u Obrovcu, koji bi popunio mjesto dr. Gorana Jusupa s kojim je HZZO raskinuo ugovor, a on otišao na bolovanje. Obrovčani koji su kod njega imali zdravstveni karton preraspodijeljeni su drugim liječnicima u okolnim mjestima, a jednom dnevno na dva sata u Dom zdravlja dolazi liječnica iz Maslenice. Ta bi liječnica uskoro trebala raditi od osam do 11 utorkom i četvrtkom, pa bi pacijenti dr. Jusupa koji su ostali "na suhom" trebali dobiti bolju zdravstvenu zaštitu. To smo saznali raspitujući se po Obrovcu, a iz Doma zdravlja su nam rekli da natječaj za novog liječnika još traje.

- Nakon što je HZZO raskinuo ugovor s Ordinacijom dr. Jusupa, HZZO je sklopio ugovor s Domom zdravlja Zadarske županije za pacijente koji su bili upisani u toj ordinaciji. Preraspodjelom radnog vremena timova koji su u sklopu Doma zdravlja,organizirano je pružanje primarne zdravstvene zaštite radom jednog tima u Obrovcu u prostoru kojim trenutno raspolažemo, dok se ne provedu potrebne procedure.U tijeku je natječaj za zapošljavanje doktora medicine na neodređeno vrijeme za rad u ambulanti u Obrovcu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za prostor koji je Ordinacija dr Jusupa koristila temeljem Ugovora o zakupu prostora i opreme još nije obavljena primopredaja, a tek kada Dom zdravlja stupi u posjed moći će se procijeniti stanje prostora i opreme - odgovorila nam je Renata Bek, ravnateljica Dom zdravlja Zadarske županije.

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/Privatni album

Bili smo u obrovačkom Domu zdravlja gdje je doista liječnikova "prostorija za pušenje" relativno počišćena, a ostaci pepeljara krcatih čikova uklonjeni te prostorija pometena.

- . Znamo da je taj čovjek bio divan liječnik. Uz liječenje ljudi, bavio se sportom i politikom, bio u Domovinskom ratu te nastojao od grada Obrovca napraviti mjesto ugodno za život njegovih stanovnika. Sad kad je on obolio, tko će pomoći njemu? Jer, nije kriv liječnik koji se razbolio, kriv je sustav koji takvu situaciju nije prepoznao i dopustio je da bolesnik liječi bolesnike - kažu nam Obrovčani.

Tema: Hrvatska