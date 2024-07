Nakon što su prije 17 dana hakeri izveli kibernetički napad na Rebro, bolnica je ekspresno održala konferenciju za novinare. Međutim, nakon kibernetičkog napada na vidjelo su izašli pravi problemi, a to je da je bolnica ostala bez planova zračenja pacijenata, zbog čega su pacijenti morali čekati na zračenje. Nakon što su 24sata objavila da pacijenti čekaju na zračenje, bolnica se o tome izjasnila tek drugi dan. O ovom problemu danima nisu govorili niti ministar zdravstva Vili Beroš, niti premijer Andrej Plenković.

POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:

Pokretanje videa... 01:11 Pacijenti na Rebru više od dva tjedna čekaju na zračenje: 'Radit ćemo u tri smjene' | Video: 24sata Video

- Na sam dan kibernetičkog napada na KBC Zagreb, niti jedan od pet linearnih akceleratora nije radio. Već naredni dan, 28.06. nakon sigurnosnih provjera, s radom su započela dva uređaja. Preostala tri su bila van funkcije zbog neophodne sigurnosne provjere do 10. 7. 2024. oko 13 sati. Sve vrijeme hitna palijativna zračenja uredno su provedena na dva funkcionalna uređaja, uz produljenje radnog vremena djelatnika do 23.30 sati - odgovorili su nam iz KBC-a Zagreb.

Zbog navedenog, dodaju, bolesnicima koji su bili u tijeku zračenja kao i za one koji su bili pripremljeni za početak zračenja bili su prisiljeni izraditi nove planove zračenja s čime su započeli 10. 7. 2024., nakon 13 sati.

Dana 11. 7. 2024. zračeno je, ističu, prvih deset bolesnika.

'Ulažemo napore'

- Kako u periodu onesposobljenosti za rad čak tri od ukupno pet linearnih akceleratora, nismo znali do kada će trajati navedeno stanje te nismo mogli dodatno preuzimati nove bolesnike za planiranje zračenja.

U narednim danima uz značajne napore svih djelatnika Zavoda za planiranje i provođenje radioterapije (rad u tri smjene i vikendom) normalizirat ćemo rad u najkraćem mogućem roku uz održanje kvalitete rada kao prije napada - navode.

Nakon starta sa zračenjem na linearnom akceleratoru Siemens Oncor u četvrtak, u petak se započelo sa zračenjem na linearnom akceleratoru Siemens Varian Halcyon, kažu na Rebru, dodajući kako kreću sa zračenjem bolesnika za koje se napravio plan zračenja.

Dan ranije pomoćnik ravnatelja Rebra dr. Milivoj Novak rekao na je da je plan zračenja kod nekih pacijenata izgubljen, te da se neki planovi moraju raditi ispočetka.

Liječnicima koji se bave liječenjem onkoloških pacijenata, rekli su nam da je u ovom slučaju evidentno kako Rebro nije imalo sačuvane podatke i na drugom mjestu.

- Sigurno je da nisu imali sigurnosnu kopiju podataka kad su ostali bez njih. Naša bolnica sprema podatke i nema ih samo na jednom mjestu, provjerili smo to sad s informatičarima nakon što se dogodio hakerski napad na Rebru. Liječnici vjerojatno nisu ni znali da bolnički sustav nije čuvao podatke na još jednom mjestu. Ovdje se dovodi u pitanje sigurnost cijele bolnice. Svaki bolnički sustav za zaštitu podataka bi morao čuvati podatke na više mjesta, mi ih čuvamo i u digitalnom i u pisanom obliku - rekla je za 24sata liječnica iz jednog drugog kliničkog bolničkog centra u Hrvatskoj.

Koliko pacijenti smiju čekati

Ističe kako joj je itekako jasno što su pacijenti očajni jer sad čekaju na zračenje već tjednima. Zanimalo nas je koliko dugo mogu čekati na zračenje, a da im se ne dovodi život u opasnost.

- Sve ovisi o dijagnozi pacijenta koliko smije čekati na zračenje. Neki oblici karcinoma makar se radilo o istom dijelu tijela, mogu duže čekati pa čak i do šest mjeseci, dok neki ne smiju čekati ni mjesec, dva. Sve ovisi o tome koliko je karcinom agresivan i koje dobi je pacijent - istaknula je.

Dodaje kako sad zbog gubitka podataka pacijente opet trebaju snimiti CT simulatorima.

- Riječ je o CT uređaju koji ima nisku dozu zračenja. Da se to brzo srediti ako uvedu snimanje i u popodnevnim smjenama i vikendima, što bi trebali napraviti za zdravlje pacijenata - smatra liječnica.

Razgovarali smo i s jednim liječnikom, koji nam je potvrdio navode liječnice.

Objasnio je kako se sad provode moderna zračenja stoga se više ne radi ručno crtanje po pacijentu gdje ga treba ozračiti, kao što je bio slučaj prijašnjih godina.

- Ranije ste kod osoba koje idu na zračenje mogli vidjeti crte koje su označavale polja zračenja. Toga više nema. Nova tehnologija ima simulatore koji su vezani uz linearni akcelerator. Napravite CT pacijentu i on vam isplanira zračenje i da racionalan program zračenja po kojemu znate koja polja odnosno dijelove tijela kojom snagom, treba zračiti. Ti se podaci šalju u bazu podataka. Tad se povuče dokument pacijenta i aparat se namjesti sam. Na Rebru očito nisu radili back up baze podataka - kazao nam je.

Ističe kako je došlo do toga da su izbrisani podaci s planovima liječenja i zračenja pacijenata.

- A ako su izbrisani vi tad ne možete zračiti pacijenta jer ne znate koja polja i kolikom snagom je potrebno zračiti. Nakon zračenja se promjeni anatomija tijela pa nemate početni plan. Vjerojatno se to dogodilo pa ne znaju što će. To je najvjerojatniji razlog da pacijenti sad čekaju na zračenje. To je velika pogreška bolničkog sustava - navodi.

Također nam je rekao da neki pacijenti mogu čekati duže na zračenje, no kod nekih je situacija takva da ako preskoče više od dva zračenja onda to utječe na dosadašnje rezultate zračenja.

- U tom slučaju dolazi do ugroze zdravlja pacijenata - zaključuje liječnik.

Kekin: Skandalozno je što nije bilo back up-a

Zastupnica Možemo! i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin upozorila je da onkološki pacijenti na KBC-u Zagreb otkad se dogodio hakerski napad na tu instituciju, ne mogu primati radioterapiju, što je ocijenila skandaloznim i nevjerojatnim.

- KBC Zagreb nije u mogućnosti davati radioterapiju onkološkim pacijentima otkako se dogodio hakerski napad jer im nedostaju bazični nalazi CT simulatora kojeg mora napraviti svaki onkološki pacijent prije nego što ide na terapiju zračenjem i preko kojeg liječnici znaju kada, koga, koliko i gdje zrače - upozorila je Kekin.

Zna se, a znaju to i njihovi liječnici, da svako odgađanje terapije povećava rizik za recidiv, naglasila je.

- Ono što je skandalozno, mimo toga da uopće nisu imali nikakav backup, je način na koji se to komunicira. Prvi dan je izašao pomoćnik KBC-a i rekao 'mi smo do jutra sasvim u redu', to je toliko nadrealna izjava koja govori samo o tome da on nema pojma što znači hakerski napad na zdravstveni sustav i pitanje je kako je moguće da je on pomoćnik ravnatelja - poručila je.

Na KBC-u Zagreb danima, dodaje, vlada potpuna omerta, zavjet šutnje, dodala je i istaknula kako je ona saznala za ovaj problem jer su joj se obratili pacijenti i kolege liječnici kako bi ukazala na to sa svoje pozicije javnosti.

- I zaista želim da se o tome govori svaki dan jer se inače situacija za te pacijente neće rješavati. Pozivam ministra Beroša da izađe pred javnost, pred te pacijente i kaže im što mogu očekivati od svog liječenja. Ovo je skandalozno i potpuno nevjerojatno - naglasila je.