Obavijesti

News

Komentari 0
KONKURENCIJA STARLINKU

Rusija pokreće vlastitu mrežu satelita za internet i vojsku

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Rusija pokreće vlastitu mrežu satelita za internet i vojsku
Foto: Mike Blake

Konstelacije Zorkij i Rassvet omogućit će digitalne karte, širokopojasni internet i sigurnu vojnu komunikaciju, konkurirajući Starlinku

Admiral

Rusija će ove godine pokrenuti serijsku proizvodnju satelita za širokopojasni internet i uspostaviti domaću inačicu mreže satelita američkog Starlinka, rekao je izvršni direktor državne svemirske korporacije Roscosmos Dmitrij Bakanov.

U skorijoj budućnosti Rusija namjerava uspostaviti dvije nove konstelacije satelita, objašnjava ruski gospodarski list Vzgljad. Konstelacija Zorkij (rus. oštrovidan - op. a.) omogućit će izradu digitalnih karata u realnom vremenu, a Rassvet (rus. zora) privatne kompanije Bjuro1440 bit će inačica Starlinkove mreže satelita za pružanje usluga širokopojasnog interneta, navodi list.

'RASPAD TRANSATLANTSKE UNIJE' Rusija zadovoljno trlja ruke zbog nesuglasica Europe i SAD-a
Rusija zadovoljno trlja ruke zbog nesuglasica Europe i SAD-a

Ove će godine u Rusiji krenuti serijska proizvodnja obje vrste satelita, najavio je Bakanov u petak za ruski Prvi program.

Satelit Zorkij snima Zemljinu površinu iz svemira, a na temelju tih snimki izrađuju se digitalne karte koje se zatim upotrebljavaju za navigaciju bespilotnih letjelica i vozila, objasnio je čelnik Roscosmosa.

Prva tri satelita Zorkij lansirana su u nisku Zemljinu orbitu u prosincu prošle godine, objavile su ruske RIA Novosti, a prema dokumentima Roscosmosa, do 2031. godine u konstelaciji će ih biti 99.

'NA ZAHTJEV AMERIKANACA' Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Do 2027. konstelacija Rassvet u niskoj Zemljinoj orbiti brojit će pak preko 300 satelita, istaknuo je Bakanov.

Ta bi konstelacija trebala pružiti usluge širokopojasnog interneta na teško dostupnim teritorijima Rusije, uključujući Arktik, ali i omogućiti sigurnu komunikaciju vojnim snagama.

"Ključno je pružiti komunikacijske usluge na svim područjima koja ne pokrivaju mreže na Zemlji", naglasio je čelnik Roscosmosa.

POVODOM BOGOJAVLJANJA Kremlj tvrdi da se Putin okupao u hladnoj vodi. Kruži stari video njega u uskim plavim hlačicama
Kremlj tvrdi da se Putin okupao u hladnoj vodi. Kruži stari video njega u uskim plavim hlačicama

Konstelacija od 300 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokrivat će samo teritoriji Rusije, a ne cijeli svijet pa je cilj realan, prenosi pak Vzgljad riječi stručnjaka iz IT sektora Germana Klimenka.

Mreža satelita Rassvet promijenit će sustav zapovijedanja i kontrole u oružanim snagama dok će sateliti Zorkij poboljšati učinkovitost visokopreciznih napada, izjavio je za ruski list vojni stručnjak Jurij Knutov.

U civilnoj primjeni Rassvet će omogućiti pristup internetu u udaljenim regijama Rusije i poboljšati komunikaciju s brodovima, istaknuo je stručnjak, dok će Zorkij, primjerice, olakšati kontrolu usjeva, navodnjavanja i požara i omogućiti razvoj autonomnih vozila.

SNJEŽNA APOKALIPSA FOTO Kamčatku zatrpao snijeg. Kopaju tunele da mogu izaći iz zgrada: 'Nikad nije bilo ovako'
FOTO Kamčatku zatrpao snijeg. Kopaju tunele da mogu izaći iz zgrada: 'Nikad nije bilo ovako'

Rassvetova konstelacija od 300 satelita teško se može mjeriti sa Starlinkovom, koja broji oko deset tisuća letjelica, prema podacima iz studenog prošle godine, kazao je Knutov.

"Cilj je našega sustava nadmašiti konstelaciju britanskog OneWeba, koja je već uspostavljena, no može pružati usluge samo korporativnim klijentima i velikim vojnim odredima poput brigade", dodao je stručnjak.

'NATO IH UPOZORAVAO' Trump se obrušio na Dansku: 'Nije uklonila rusku prijetnju s Grenlanda, sad je vrijeme za to'
Trump se obrušio na Dansku: 'Nije uklonila rusku prijetnju s Grenlanda, sad je vrijeme za to'

Konstelacija OneWeba jedina uz onu Starlinka pokriva cijeli svijet, broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija je namjerava proširiti slanjem njih još 440.

Vlasnik OneWeba, francuski Eutelsat, ne namjerava se natjecati ni sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima u kolovozu prošle godine izvršni direktor Jean‑François Fallacher.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...
'NA ZAHTJEV AMERIKANACA'

Mađari i Rusi su se dogovorili, MOL preuzima Naftnu industriju Srbije! Oglasila se ministrica...

Ministrica Đedović Handanović navela je i kako je to bio zahtjev američke administracije i kao takav će im biti upućen na odlučivanje.
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026