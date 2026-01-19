Rusija pokreće vlastitu mrežu satelita za internet i vojsku

Rusija će ove godine pokrenuti serijsku proizvodnju satelita za širokopojasni internet i uspostaviti domaću inačicu mreže satelita američkog Starlinka, rekao je izvršni direktor državne svemirske korporacije Roscosmos Dmitrij Bakanov.

U skorijoj budućnosti Rusija namjerava uspostaviti dvije nove konstelacije satelita, objašnjava ruski gospodarski list Vzgljad. Konstelacija Zorkij (rus. oštrovidan - op. a.) omogućit će izradu digitalnih karata u realnom vremenu, a Rassvet (rus. zora) privatne kompanije Bjuro1440 bit će inačica Starlinkove mreže satelita za pružanje usluga širokopojasnog interneta, navodi list.

Ove će godine u Rusiji krenuti serijska proizvodnja obje vrste satelita, najavio je Bakanov u petak za ruski Prvi program.

Satelit Zorkij snima Zemljinu površinu iz svemira, a na temelju tih snimki izrađuju se digitalne karte koje se zatim upotrebljavaju za navigaciju bespilotnih letjelica i vozila, objasnio je čelnik Roscosmosa.

Prva tri satelita Zorkij lansirana su u nisku Zemljinu orbitu u prosincu prošle godine, objavile su ruske RIA Novosti, a prema dokumentima Roscosmosa, do 2031. godine u konstelaciji će ih biti 99.

Do 2027. konstelacija Rassvet u niskoj Zemljinoj orbiti brojit će pak preko 300 satelita, istaknuo je Bakanov.

Ta bi konstelacija trebala pružiti usluge širokopojasnog interneta na teško dostupnim teritorijima Rusije, uključujući Arktik, ali i omogućiti sigurnu komunikaciju vojnim snagama.

"Ključno je pružiti komunikacijske usluge na svim područjima koja ne pokrivaju mreže na Zemlji", naglasio je čelnik Roscosmosa.

Konstelacija od 300 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti pokrivat će samo teritoriji Rusije, a ne cijeli svijet pa je cilj realan, prenosi pak Vzgljad riječi stručnjaka iz IT sektora Germana Klimenka.

Mreža satelita Rassvet promijenit će sustav zapovijedanja i kontrole u oružanim snagama dok će sateliti Zorkij poboljšati učinkovitost visokopreciznih napada, izjavio je za ruski list vojni stručnjak Jurij Knutov.

U civilnoj primjeni Rassvet će omogućiti pristup internetu u udaljenim regijama Rusije i poboljšati komunikaciju s brodovima, istaknuo je stručnjak, dok će Zorkij, primjerice, olakšati kontrolu usjeva, navodnjavanja i požara i omogućiti razvoj autonomnih vozila.

Rassvetova konstelacija od 300 satelita teško se može mjeriti sa Starlinkovom, koja broji oko deset tisuća letjelica, prema podacima iz studenog prošle godine, kazao je Knutov.

"Cilj je našega sustava nadmašiti konstelaciju britanskog OneWeba, koja je već uspostavljena, no može pružati usluge samo korporativnim klijentima i velikim vojnim odredima poput brigade", dodao je stručnjak.

Konstelacija OneWeba jedina uz onu Starlinka pokriva cijeli svijet, broji oko 650 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, a kompanija je namjerava proširiti slanjem njih još 440.

Vlasnik OneWeba, francuski Eutelsat, ne namjerava se natjecati ni sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima u kolovozu prošle godine izvršni direktor Jean‑François Fallacher.