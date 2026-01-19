Obavijesti

'RASPAD TRANSATLANTSKE UNIJE'

Rusija zadovoljno trlja ruke zbog nesuglasica Europe i SAD-a

Piše HINA,
Rusija zadovoljno trlja ruke zbog nesuglasica Europe i SAD-a
Foto: Vyacheslav Prokofyev

Moskva pozdravlja razdor između SAD-a i Europe, ali strahuje za vlastite interese na Arktiku

Admiral

Rusija s oduševljenjem promatra kako nastojanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland šire jaz s Europom, iako bi njegovi potezi mogli imati ozbiljne sigurnosne posljedice i za Moskvu, koja priželjkuje vlastitu prisutnost na Arktiku.

Kremlj je rekao da će Trump ući u povijest ako preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim danskim teritorijem, a posebni izaslanik predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, pozdravio je "raspad transatlantske unije". 

'NATO IH UPOZORAVAO' Trump se obrušio na Dansku: 'Nije uklonila rusku prijetnju s Grenlanda, sad je vrijeme za to'
Trump se obrušio na Dansku: 'Nije uklonila rusku prijetnju s Grenlanda, sad je vrijeme za to'

"Postoje međunarodni stručnjaci koji vjeruju da će Trump rješavanjem pitanja uključivanja Grenlanda sigurno ući u povijest. I ne samo u povijest Sjedinjenih Država, već i u svjetsku povijest", oglasio se u ponedjeljak i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Teško se ne složiti s tim stručnjacima", komentirao je.

O RATU U UKRAJINI Putinov izaslanik Dmitriev u Davosu će se sastati s američkim izaslanstvom
Putinov izaslanik Dmitriev u Davosu će se sastati s američkim izaslanstvom

Sergej Markov, bivši savjetnik Kremlja, rekao je da bi Moskva trebala pomoći Trumpu da ostvari svoje ambicije "jer su gotovo svi Trumpovi neprijatelji ujedno i neprijatelji Rusije", rekao je za Rosiskaju Gazetu, službeni list ruske vlade.

No unatoč zadovoljstvu Moskve, Trumpovi potezi mogli utjecati na njezine ambicije na Arktiku, koji je bogat prirodnim resursima i koji Rusija smatra strateški važnim.

POVODOM BOGOJAVLJANJA Kremlj tvrdi da se Putin okupao u hladnoj vodi. Kruži stari video njega u uskim plavim hlačicama
Kremlj tvrdi da se Putin okupao u hladnoj vodi. Kruži stari video njega u uskim plavim hlačicama

„A Rusija može imati vlastitu sferu utjecaja samo snagom“, zaključio je Markov.

