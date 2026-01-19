Rusija s oduševljenjem promatra kako nastojanja predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da preuzme Grenland šire jaz s Europom, iako bi njegovi potezi mogli imati ozbiljne sigurnosne posljedice i za Moskvu, koja priželjkuje vlastitu prisutnost na Arktiku.

Kremlj je rekao da će Trump ući u povijest ako preuzme kontrolu nad Grenlandom, autonomnim danskim teritorijem, a posebni izaslanik predsjednika Vladimira Putina, Kiril Dmitriev, pozdravio je "raspad transatlantske unije".

"Postoje međunarodni stručnjaci koji vjeruju da će Trump rješavanjem pitanja uključivanja Grenlanda sigurno ući u povijest. I ne samo u povijest Sjedinjenih Država, već i u svjetsku povijest", oglasio se u ponedjeljak i glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

"Teško se ne složiti s tim stručnjacima", komentirao je.

Sergej Markov, bivši savjetnik Kremlja, rekao je da bi Moskva trebala pomoći Trumpu da ostvari svoje ambicije "jer su gotovo svi Trumpovi neprijatelji ujedno i neprijatelji Rusije", rekao je za Rosiskaju Gazetu, službeni list ruske vlade.

No unatoč zadovoljstvu Moskve, Trumpovi potezi mogli utjecati na njezine ambicije na Arktiku, koji je bogat prirodnim resursima i koji Rusija smatra strateški važnim.

„A Rusija može imati vlastitu sferu utjecaja samo snagom“, zaključio je Markov.