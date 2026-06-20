Pakistan: Novi pregovori Irana i SAD-a u nedjelju u Švicarskoj

Pakistan, zemlja posrednica u pregovorima između SAD-a i Irana, najavio je da će se tehnički razgovori o provedbi američko-iranskog sporazuma čiji je krajnji cilj okončanje rata na Bliskom istoku, održati u nedjelju u Švicarskoj. "Nakon potpisivanja memoranduma o razumijevanju (...), tehnički razgovori održat će se u Bürgenstocku u Švicarskoj 21. lipnja", objavilo je u subotu pakistansko ministarstvo vanjskih poslova, dodavši da će u razgovorima s predstavnicima Sjedinjenih Država i Irana sudjelovati pakistanski i katarski posrednici. Prvi krug pregovora u Švicarskoj prvobitno je bio zakazan za petak, ali je otkazan zbog ponovnih međusobnih napada između izraelske vojske i milicije Hezbolaha u Libanonu koju podržava Iran. Pakistanski ministar unutarnjih poslova otputovao je u Iran, dok je pakistanski ministar vanjskih poslova otputovao u Kairo na razgovore o sigurnosti na Bliskom istoku.

Pakistan od travnja službeno djeluje kao posrednik između zaraćenih strana, Irana i SAD-a.

Washington i Teheran ranije ovaj tjedan potpisali su okvirni sporazum kojim se poziva na prekid neprijateljstava u regiji i na obnovu komercijalnog prometa kroz Hormuški tjesnac.

Daljnji pregovori o spornim pitanjima, poput iranskoga nuklearnog programa, trebali bi uslijediti u roku od 60 dana.

No budućnost sporazuma ponovno je dovedena u pitanje u subotu kad je Iran objavio da ponovno zatvara Hormuški tjesnac, kao razlog navodeći navodna izraelska kršenja primirja s Hezbolahom.

Iran je u subotu objavio da zatvara Hormuški tjesnac jer tvrdi da je Izrael prekršio sporazum o primirju s Hezbolahom, koji podupire Iran.