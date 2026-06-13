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'POVIJESNI SPORAZUM'

Pakistan objavio: 'Iran i SAD su se dogovorili, uskoro potpisuju sporazum'. Izašli prvi detalji...

Piše HINA,
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Pakistan objavio: 'Iran i SAD su se dogovorili, uskoro potpisuju sporazum'. Izašli prvi detalji...
Foto: Evan Vucci/REUTERS

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u petak da, iako su promjene sporazuma još uvijek moguće, preliminarni sporazum pokazuje da je njegova zemlja iz sukoba izašla kao jača...

Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili su okvir za mirovni sporazum nakon više od tri mjeseca rata, a očekuje se da će strane početni sporazum potpisati u sljedećih 24 sata, rekao je u subotu pakistanski premijer Šehbaz Šarif.

Premijer te zemlje koja posreduje u ratu rekao je da se Pakistan priprema za elektroničko potpisivanje nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini. SAD i Iran su u petak signalizirali da je sporazum o okončanju rata blizu, a visoki dužnosnik američke administracije rekao je da su se strane dogovorile o tekstu i da Washington očekuje potpisivanje početnog sporazuma u narednim danima.

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„Bliže smo mirovnom sporazumu nego ikad prije. Finalizacija se vjerojatno očekuje u sljedeća 24 sata, a Pakistan se priprema za elektroničko potpisivanje mirovnog sporazuma odmah nakon toga, nakon čega će sljedeći tjedan uslijediti razgovori na tehničkoj razini“, napisao je Šarif na X-u.

„Uvjereni smo da će ovaj povijesni mirovni sporazum stvoriti snažan temelj za trajni mir“, napisao je.

Rat je započeo zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače. Iran je zatim napao američke vojne ciljeve u Zaljevu, a militanti Hezbolaha u Libanonu otpočeli su napade na Izrael, obnovivši sukob između Izraela i te skupine povezane s Iranom.

U ratu su ubijene tisuće ljudi, uglavnom u Iranu i Libanonu, a globalne cijene energije naglo su porasle.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je u petak da, iako su promjene sporazuma još uvijek moguće, preliminarni sporazum pokazuje da je njegova zemlja iz sukoba izašla kao jača.

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„Iran je pobjednik rata s SAD-om“, rekao je u petak na državnoj televiziji.

Predloženi memorandum o razumijevanju poziva na ponovno otvaranje tjesnaca i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka, rekli su izvori sa svih strana u pregovorima.

Pregovori o iranskom nuklearnom programu, koji je američki predsjednik Donald Trump naveo kao razlog za početak rata, održat će se naknadno.

Američki dužnosnik, govoreći pod uvjetom anonimnosti, rekao je novinarima u petak da sporazum ispunjava Trumpove ključne ciljeve i da je jako uznapredovao pregovore.

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Nacrti uvjeta koje je za Reuters opisalo više izvora ukazuju na to da bi SAD počeo oslobađati milijarde dolara zamrznute iranske imovine i ukinuo sankcije na izvoz nafte, u zamjenu za iransko otvaranje tjesnaca.

Iranski nuklearni program bit će riješen tijekom 60 dana pregovora. Američki dužnosnik rekao je da bi sporazum u konačnici doveo do demontiranja iranskog nuklearnog programa, a zalihe visoko obogaćenog uranija bile bi uništene i uklonjene.

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No, Arakči je rekao da Iran, za koji izvori kažu da nije prihvatio demontiranje nuklearnog programa, želi zadržati uranij u ublaženom obliku.

Prijedlozi također uključuju raspravu o mogućim ratnim reparacijama za Teheran i odustajanje od dugogodišnjih američkih zahtjeva za ograničenjima iranskog raketnog programa, rekli su izvori. Američki dužnosnik osporio je tu tvrdnju.

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