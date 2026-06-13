Pentagon udario na kineske gigante: Alibaba, Baidu, BYD i NIO na spornom popisu

Kina je "veoma nezadovoljna" odlukom američkog ministarstva obrane da na popis tvrtki za koje tvrdi da pomažu kineskoj vojsci doda nekoliko veliki kineskih kompanija, reklo je kinesko ministarstvo trgovine u subotu.

Ministarstvo vanjskih poslova je također izrazilo zabrinutost zbog odluke Pentagona da u ponedjeljak ažurira popis tvrtkama kao što su maloprodajni div Alibaba, internetska tražilica Baidu te proizvođači automobila BYD i NIO.

Pentagon je kasnije na popis dodao i najveće proizvođače solarnih panela: Trina Solar i JA Solar Technology.

Popis sadržava širok spektar glavnih tehnoloških tvrtki iz Kine ključnih za jačanje vojnih i industrijskih kapaciteta zemlje, što odražava sigurnosne zabrinutosti Washingtona usred intenzivnog geopolitičkog nadmetanja dviju zemalja.

- Kina je veoma nezadovoljna i čvrsto se protivi ovome - priopćilo je ministarstvo trgovine.

- Kina poziva Sjedinjene Države da odmah zaustave svoje pogrešne prakse, da smjesta povuku relevantne mjere i vrate se ispravnom putu prema izgradnji konstruktivnog strateškog i stabilnost kinesko-američkog odnosa - dodalo je ministarstvo.

Ako se s kineskim tvrtkama ne bude postupalo pošteno, Peking će "neizbježno uzvratiti odlučno i silovito", ističe se u priopćenju..

Popis je posljednji put ažuriran početkom 2025., a do odluke Pentagona je došlo mjesec dana nakon što su se predsjednici Donald Trump i Xi Jinping sastali u Pekingu gdje su zadržali krhko trgovinsko primirje.

Kinesko ministarstvo je poručilo da potez Pentagona "zanemaruje konsenzus" postignut između dvojice čelnika. Prema američkom zakonu, ministarstvo obrane neće smjeti izravno sklapati ugovore s tvrtkama s popisa i neće moći kupovati njihove proizvode ili usluge preko trećih strana od 2027.