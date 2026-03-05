Pakistanac optužen za planiranje atentata na Trumpa: Morao sam surađivati s Iranom

Pakistanac optužen za planiranje ubojstva američkog predsjednika Donald Trump rekao je u srijedu poroti da nije dobrovoljno surađivao s iranskim Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC) u osmišljavanju navodne zavjere, izvijestili su mediji. Američko ministarstvo pravosuđa optužuje Asifa Merchanta da je pokušao vrbovati osobe u Sjedinjenim Državama za plan usmjeren protiv Trumpa i drugih američkih političara, kao odmazdu za američko ubojstvo iranskog generala Qassem Soleimani, nekadašnjeg zapovjednika elitnih snaga IRGC-a.

"Nisam to želio učiniti ", citirao je list The New York Times Merchanta tijekom suđenja za terorizam i organiziranje ubojstva po narudžbi. Dodao je da je u plan sudjelovao kako bi zaštitio svoju obitelj u Teheranu.

Tužitelji su odbacili tu tvrdnju, navodeći "nedostatak dokaza o stvarnoj prisili ili ucjeni", prema pismu koje su u utorak poslali sucu u predmetu pokrenutom 2024. godine.

Prema pisanju lista, Merchant je rekao da nikada nije dobio naredbu da ubije određenu osobu, ali da je njegov iranski kontakt tijekom razgovora u Teheranu spomenuo tri imena.

Uz Trumpa, spomenuti su i tadašnji američki predsjednik Joe Biden te Nikki Haley, koja je bez uspjeha pokušala osvojiti republikansku nominaciju za predsjedničke izbore 2024. godine.

Merchantovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, a ni Bijela kuća nije se odmah oglasila.

Suđenje je počelo prošlog tjedna, nekoliko dana prije nego što je Trump naredio napade na Iran koje su Sjedinjene Države izvele zajedno s Izraelom, a u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa Ali Khamenei i više visokih dužnosnika te zemlje.

Trump je u nedjelju u razgovoru za ABC News spomenuo navodnu iransku zavjeru kada je govorio o zajedničkoj američko-izraelskoj operaciji u kojoj je ubijen Khamenei, rekavši: "Uhvatio sam ga prije nego što je on uhvatio mene."

Teheran je odbacio optužbe da je ciljao Trumpa i druge američke dužnosnike.