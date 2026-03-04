Obavijesti

Stručnjak za zračno ratovanje: 'Trump je upao u zamku...'

Dok Donald Trump slavi taktičke uspjehe na Bliskom istoku, profesor Robert Pape s američkog Sveučilišta Chicago upozorava na "eskalacijsku zamku"

U stisku smo zamke pametnih bombi. Iluzija stopostotnog taktičkog uspjeha, koji je stvaran, stvara iluziju kontrole nad eskalacijom. To je ono što nas je sada obuzelo, upozorava profesor Robert Pape, komentirajući aktualne američko-izraelske udare.

Dok Donald Trump slavi taktičke uspjehe na Bliskom istoku, Pape sa University of Chicago upozorava da Washington možda ulazi u opasnu „eskalacijsku zamku“. Prema njegovoj analizi, precizni zračni udari stvaraju privid potpune kontrole, ali u političkoj stvarnosti često proizvode suprotan učinak, jačaju režime koje bi trebali oslabiti.

Svijet sa zebnjom prati američko-izraelske zračne udare na Iran, a Pape, koji je proučavao gotovo svaku zračnu kampanju od Drugog svjetskog rata i tri godine podučavao strategiju ciljanja u US Air Force, šalje dramatično upozorenje. Tvrdi da je američko vodstvo upalo u ono što naziva „zamkom pametnih bombi“.

Prema njegovim riječima, stopostotni taktički uspjeh, činjenica da bombe pogađaju zadane ciljeve, može zavesti političke lidere.

- Problem je što preciznost na terenu stvara opasno samopouzdanje u političku predvidljivost - smatra Pape, upozoravajući da povijest sustavno pobija takvu logiku.

Iako je White House kao krajnji cilj implicirala promjenu vlasti u Tehranu, profesor naglašava da takva strategija nema povijesno uporište.

- Predsjednik Trump se ovdje bori protiv težine povijesti. Pokušaj promjene režima isključivo iz zraka nikada nije uspio u više od 100 godina. To nije nešto što ponekad uspije ili rijetko uspije, biram riječi pažljivo: to nikada nije uspjelo - kategoričan je.

Najveća opasnost, dodaje, leži u unutarnjoj političkoj reakciji napadnute države. Umjesto destabilizacije vlasti, zračni udari često proizvode suprotan efekt.

- Kada te bombe padnu, one mijenjaju politiku u ciljanoj zemlji. One ubrizgavaju nacionalizam u režim i u društvo. One suštinski spajaju režim i društvo protiv napadača. Društvo i režim tada poduzimaju riskantne korake koje nitko ranije nije predvidio - rekao je

Pape zaključuje da je upravo podcjenjivanje „najgoreg scenarija“ ono što se, prema njegovu sudu, dogodilo u posljednjih 36 sati, ostavljajući Sjedinjene Države u situaciji u kojoj bi se kriza mogla oteti kontroli brže nego što itko u Washingtonu planira.

