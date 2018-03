'Paladino je ugledan liječnik, no zdravstvena ustanova odlučuje'

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izjavio je u četvrtak novinarima pred Banskim dvorima da u Hrvatskoj i u bilo kojoj demokraciji svi mogu sudjelovati kada su u pitanju donošenja zakona.

"Ako ciljate na zakone, bilo koje, svi subjekti u hrvatskoj državi i bilo kojoj demokraciji mogu sudjelovati", rekao je Kujundžić odgovarajući na pitanje smatra li da se Crkva u pojedinim pitanjima miješa tamo gdje joj nije mjesto.

Kazao je i kako će 23 pacijenta oboljela od spinalne mišićne atrofije (SMA) biti uključena u kliničko ispitivanje novog lijeka za tu bolest, i to oni u dobi do 25 godina s tipom bolesti od 1 do 3 koji nisu na respiratoru, dok oni na respiratoru ne mogu biti uključeni u studiju.

Upitan za odlazak neurokirurga Josipa Paladina iz KBC-a Zagreb, jer mu bolnica nije nakon umirovljenja produžila šestomjesečni ugovor o radu, Kujundžić je odgovorio kako je Paladino ugledni neurokirurg koji ima 68 godina, a svaka zdravstvena ustanova odlučuje tko im je u dobi iznad 65 godina neophodan, a tko nije.

Na pitanje namjerava li on raditi nakon 65-te godine kazao je kako je on "počeo davno raditi, a Bog zna dokad će moći raditi".