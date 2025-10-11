Obavijesti

'GRAD DUHOVA'

Palestinci se teška srca vraćaju u opustošeni grad Gazu

Palestinci se teška srca vraćaju u opustošeni grad Gazu
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

Teška srca, ali s nadom u povratak svojim domovima, stotine Palestinaca se u subotu, zahvaljujući primirju, vraćaju u grad Gazu koji je postao "grad duhova" i pustoši

"Ne znam što reći. Slike su snažnije od riječi: destrukcija, destrukcija i još destrukcije", kazao je Saher Abu al-Ata za AFP. Sredinom rujna, izraelska vojska je započela veliku kopnenu ofenzivu kako bi zauzela grad Gazu, koji je Izrael prikazivao kao jedno od posljednjih utočišta palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze. U gradu gdje je u kolovozu prema Ujedinjenim narodima živjelo oko milijun ljudi, mnoge zgrade su oštećene, bez prozora ili posve uništene.

Ulicama ispunjenim krhotinama u subotu su hodali pješaci, uglavnom muškarci i pretežito bez svojih stvari, prema snimkama AFPTV-a.

Bolnica za djecu i onkološke bolesnike al-Rantisi je razorena. Njene sobe se sada sastoje od prevrnutih kreveta, velikih rupa u stropovima i razbacane opreme.

U Gazi 92 posto stambenih zgrada oštećeno ili uništeno

Dok se u subotu izraelska vojska povukla na dogovorene položaje unutar Pojasa Gaze, tisuće stanovnika Gaze je nastavilo putovati prema sjeveru priobalnom cestom al-Rašid, pješice ili automobilima, pri čemu su neki prevozili madrace i pokrivače.

PRVA FAZA Tisuće stanovnika Gaze se vraćaju svojim kućama dok traje primirje Izraela i Hamasa
Tisuće stanovnika Gaze se vraćaju svojim kućama dok traje primirje Izraela i Hamasa

Radža Salmi je jedna od njih. Opisala je kako je preko 15 kilometara između Han Junisa, kamo je bila raseljena, i Pojasa Gaze bilo "izuzetno iscrpljujuće", a put "dug".

"Hodali smo satima, a svaki korak je bio ispunjen strahom i strepnjom za moj dom", kazala je iz grada Gaze.

Službenik civilne zaštite u Gazi, organizacije za prvu pomoć koja djeluje pod autoritetom Hamasa, u podne u subotu je kazao da se oko 250.000 ljudi vratilo na sjeverni dio palestinskog teritorija otkako je prekid vatre stupio na snagu prethodnog dana u 11 sati.

Palestinians return to the north amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

Kada je Radža Salmi napokon došla u četvrt al-Rimal, nije "mogla pronaći (svoju) kuću". "Više ne postoji. (Sada) je samo gomila ruševina", rekla je.

"Stajala sam ispred nje i plakala. Sva ona sjećanja su sada prašina", opisala je.

UN je u proljeće procijenio da je oko 92 posto stambenih zgrada u Pojasu Gaze oštećeno ili uništeno od početka rata.

Povratak u grad duhova

Nakon dvije godine sukoba prouzročenog neviđenim Hamasovim upadom na jug Izraela 7. listopada 2023., grad Gaza "više nije ono što je bio", prema Radži Salmi.

"Sve oko nas se čini mrtvim", kazao je 28-godišnji Sami Musa.

Musa se tamo vratio bez svoje obitelji "kako bi procijenio situaciju i stanje njihove kuće". Još uvijek stoji premda je oštećena, "no ono što sam vidio u gradu je šokantno", rekao je iz izbjegličkog kampa al-Šati.

UN POSLAO UPOZORENJE VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze
VIDEO Pogledajte kako se povlači izraelska vojska iz Gaze

"Osjećao sam se kao da sam ušao u grad duhova, a ne Gazu. Ulice su uništene i sravnjene sa zemljom, posvuda je pijesak, a mnoge su se kuće urušile ili su posve prazne".

Opisao je "miris smrti" i "destrukciju" toliko "totalnu" da više ne prepoznaje grad.

Palestinians return to the north amid a ceasefire between Israel and Hamas in Gaza
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

"Izgubili smo prekrasnu Gazu i još uvijek se bojimo što će se zbiti", rekao je dok su Izrael i Hamas pristali na prvu fazu plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 20 točaka za okončanje rata.

U četvrtak, dan prije stupanja na snagu primirja, Ured UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) je kao "katastrofalnu" opisao situaciju na sjeveru Pojasa Gaze, "gdje je prije dva mjeseca proglašena glad", u regiji "koje je zapravo odsječeno od prehrambene pomoći" na gotovo mjesec dana.

