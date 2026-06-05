Paljba iz Moskve: Srbiju se uvlači u sukob s Rusijom!

Srbiju se bezobzirno i pod pritiskom uvlači u konfrontaciju s Rusijom, izjavila je u razgovoru za TASS službena predstavnica Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu (SPIEF).

- Vidimo kako se Srbiju zapravo beskonačno uvlači u konfrontaciju s Rusijom. To se radi pod pritiskom, radi se bezobzirno - rekla je.

Prema riječima diplomatkinje, u nastaloj situaciji glavno je pitanje koliko se zemlja "opire", jer se trenutačna situacija prvenstveno tiče Srbije, a ne samo Rusije.

Foto: Anastasia Barashkova

Zaharova je napomenula da su odnosi između dviju zemalja uvijek bili korisni za Srbiju, budući da je s ruske strane dolazila pomoć, podrška, ekonomske pogodnosti, a "katkad i spas".

- I kada se Srbiju okreće protiv naše zemlje, zapravo se Srbiju okreće protiv nje same - rekla je Zaharova. Skrenula je pozornost na to da će realizacija takvog scenarija dovesti do toga da Srbija izgubi prednosti i privilegije koje može koristiti "u ogromnim razmjerima" zahvaljujući suradnji s Rusijom.

Kao primjer, Zaharova je navela situaciju s pritiskom na Beograd da se pridruži režimu sankcija. U tom pitanju nije riječ o "raskidu nekakvog posebnog duha", već o težnji zlonamjernika da prisile Srbiju da "sama sebi zada udarac" odricanjem od ruskih energenata i međusobne trgovine, istaknula je predstavnica Ministarstva vanjskih poslova.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti da srpske vlasti uvedu vizni režim za državljane Rusije, Zaharova je podsjetila na izjavu predsjednika republike Aleksandra Vučića da takvih planova nema. On je, konkretno, uvjerio da će takva odluka, ako je "netko i donese", biti "odmah poništena".

Vojna vježba

Ovim izjavama je prethodila vojna vježba 'Platinasti vuk 26' u Srbiji u kojoj

sudjeluje više od 550 pripadnika oružanih snaga iz 11 država. Osim pripadnika Vojske Srbije, sudionici dolaze iz Azerbajdžana, Bosne i Hercegovine, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunjske, Sjeverne Makedonije, Sjedinjenih Američkih Država, Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva.

Za Moskvu je alarmantno što vježbu organizira Vojska Srbije uz potporu Europskog zapovjedništva Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, a trajat će do 13. lipnja.