Pančevačka rafinerija opet živa! Janaf otvorio slavinu, nakon isporuke krenula i proizvodnja

Kompanija NIS je 9. siječnja objavila da je ugovorila uvoz prvih količina sirove nafte preko Janafa za potrebe pančevačke rafinerije nakon nakon što su američke vlasti produljile operativnu licencu toj kompaniji dok traju pregovori o kupnji ruskog udjela u NIS-u s mađarskim MOL-om.

Srbijanska ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je danas na društvenim mrežema da oko 2000 zaposlenika u rafineriji "užurbano radi na proizvodnji, a prve količine eurodizela i derivata bit će isporučene tržištu od 27. siječnja.

Transport sirove nafte za Rafineriju u Pančevu Janaf je započeo u utorak, a hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar ukazao je na interes da srpska rafinerija radi, te da Hrvatska očekuje da se preko Janafa transportiraju što veće količine nafte kako bi ta kompanija ostvarila svoju ulogu stabilizirajućeg faktora energetske sigurnosti RH i regije.

Ured američkog ministarstva finacija za inozemnu imovinu (OFAC) uveo je sankcije ruskom energetskom sektoru početkom 2025. a sankcije NIS-u, u kojem ruska strana ima 56,1 posto vlasništva, stupile su na snagu 9. listopada.

U međuvremenu, američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja, a OFAC je licencom produljio Naftnoj industriji Srbije rok za pregovore o prodaji većinskog ruskog udjela do 24. ožujka, nakon prethodnog roka za promjenu vlasničke strukture koji je bio do 13. veljače.

Osim mađarskog MOL-a, za potencijalno partnerstvo u NIS-u zainteresirana je i kompanija ADNOC iz Ujedinjenih Arpaskih Emiata.