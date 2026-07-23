Oglasio se HOO! 'Istražni proces je u tijeku. Glavni tajnik Siniša Krajač je tu u svojstvu svjedoka'

Istražni proces u tijeku, a glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač je u svojstvu svjedoka, priopćio je HOO nakon uhićenja direktora olimpijskog programa Damira Šegote u četvrtak.

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"Povodom današnjeg postupanja nadležnih državnih tijela, tijekom kojeg su službene radnje provedene i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, obavještavamo javnost kako HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. S obzirom na to da su izvidi i druge službene radnje u tijeku, Hrvatski olimpijski odbor nije u mogućnosti komentirati njihov sadržaj niti okolnosti konkretnog predmeta", stoji u priopćenju HOO-a.

"Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela, dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima", tvrdi HOO.

"Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", stoji na kraju priopćenja.

Uhićenja Šegote i njegove supruge su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

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Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičenog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.

Izbori za novoga predsjednika HOO-a su 29. srpnja.

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