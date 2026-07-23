Obavijesti

News

Komentari 1
NOVA DRAMA U SPORTU

Oglasio se HOO! 'Istražni proces je u tijeku. Glavni tajnik Siniša Krajač je tu u svojstvu svjedoka'

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Oglasio se HOO! 'Istražni proces je u tijeku. Glavni tajnik Siniša Krajač je tu u svojstvu svjedoka'
Zagreb: Siniša Krajač izlazi iz zgrade HOO-a sa USKOK-ovim istražiteljima | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", stoji u priopćenju za medije koje su poslali iz HOO-a...

Istražni proces u tijeku, a glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Siniša Krajač je u svojstvu svjedoka, priopćio je HOO nakon uhićenja direktora olimpijskog programa Damira Šegote u četvrtak. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a Zagreb: USKOK-ovi istražitelji izlaze iz prostorija HOO-a
21
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

"Povodom današnjeg postupanja nadležnih državnih tijela, tijekom kojeg su službene radnje provedene i u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora, obavještavamo javnost kako HOO u cijelosti surađuje s nadležnim institucijama te će i nadalje postupati u skladu sa svim njihovim zahtjevima. S obzirom na to da su izvidi i druge službene radnje u tijeku, Hrvatski olimpijski odbor nije u mogućnosti komentirati njihov sadržaj niti okolnosti konkretnog predmeta", stoji u priopćenju HOO-a.

ISTRAGA USKOK-A BURAN DAN U HOO-u Krajač tvrdi da ne brine i da je on samo svjedok: 'Izvidi su u tijeku...'
BURAN DAN U HOO-u Krajač tvrdi da ne brine i da je on samo svjedok: 'Izvidi su u tijeku...'

"Glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora na poziv nadležnih tijela, dao je iskaz isključivo u svojstvu svjedoka. Siniša Krajač nije osumnjičen niti se protiv njega vodi kazneni postupak, već je u okviru svojih ovlasti i odgovornosti pružio sve tražene informacije, te u cijelosti surađuje s nadležnim tijelima", tvrdi HOO.

"Hrvatski olimpijski odbor nastavlja redovito obavljati sve svoje aktivnosti. Svi programi i obveze prema sportašima, nacionalnim sportskim savezima i ostalim korisnicima provode se prema planu, a glavni tajnik Siniša Krajač nastavlja uredno obnašati svoju dužnost", stoji na kraju priopćenja. 

KRONOLOGIJA SLUČAJA Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...
Kako smo otkrivali kriminal u Olimpijskom odboru: Tajne isplate, ljetovanja i gotovina...

Uhićenja Šegote i njegove supruge su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio obranu u aferi u kojoj je prvoosumnjičeni bivši direktor alpskih reprezentacija Vedran Pavlek, a istražuje se sumnja na nezakonite isplate u iznosu od čak 30 milijuna eura.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Siniša Krajač VIDEO
Siniša Krajač | Video: 24sata

Prema tim navodima, Raos je priznao da je po Pavlekovu nalogu potpisivao isplate te je istražiteljima opisao kome je sve nosio gotovinu s Pavlekova popisa, koji je pronađen kod osumnjičenog Nenada Erora na graničnom prijelazu Bregana 31. siječnja 2026., kada je kod sebe imao neprijavljenih preko 116.000 eura u gotovini.

KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA HOO-A Varvodić: Sudjeluju li dužnosnici HOO-a u kampanji Dragana Primorca da sačuvaju pozicije?
Varvodić: Sudjeluju li dužnosnici HOO-a u kampanji Dragana Primorca da sačuvaju pozicije?

Na tom su se popisu, prema pisanju medija, nalazile i osobe iz Hrvatskog olimpijskog odbora, među njima glavni tajnik Siniša Krajač te direktor Ureda olimpijskog programa HOO-a Damir Šegota i njegov sin.

Izbori za novoga predsjednika HOO-a su 29. srpnja. 

Ovdje pratite sve oko afere iz minute u minutu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'
JEDVA PREŽIVIO

DRAMA NA NEBU Kako je došlo do nesreće u kojoj je Srbin skoro ispao iz aviona? 'Let, nikad više'

Na Ryanairovom avionu prije dva tjedna puknuo je prozor. Ljubišu iz Srbije dekompresija je povukla van. Za noge su ga držali supruga i putnici i spasili ga...
VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'
MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA

VIDEO Jeste li vidjeli? Prošišala je iznad Hrvatske na 400 km visine: 'Obiđe nas za sat i pol'

Služi kao znanstveni laboratorij u kojem astronauti provode istraživanja iz područja medicine, biologije, fizike i tehnologije u uvjetima bestežinskog stanja
'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'
ZADNJA MIHALIĆEVA OBJAVA

'Zarađivao sam ogromne sume, dao premalo pažnje kršćanskom načinu života... I to ima cijenu'

"Ako sav novac, svi auti i svi noćni izlasci služe samo da oko sebe okupljaš prazne ljude, onda nisi dobio ništa – već si izgubio", napisao je posljednjoj objavi Mihalić...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026