Panika u Bejrutu: Izrael označio cijele četvrti za nove napade

Izraelska vojska označila je dodatna područja na južnoj periferiji libanonskog glavnog grada Bejruta kao potencijalne ciljeve novih napada, prenosi u četvrtak dpa. Za razliku od prethodnih upozorenja koja su ukazivala na specifične zgrade, posljednja obavijest odnosila se na čitave četvrti u južnim predgrađima Beiruta i okrug Žnah u blizini Međunarodne zračne luke Bejrut. Građani su pozvani na hitnu evakuaciju, prema objavi glasnogovornika izraelske vojske na arapskom jeziku. Mnogi raseljeni ljudi iz južnih predgrađa Beiruta pronašli su utočište u obližnjem Žnahu.

Izrael poziva stanovnike Dahieha na jugu na evakuaciju od početka rata početkom ožujka.

Najveći stadion u državi također se nalazi na rubu Žnaha. Tamo su vlasti, uz pomoć humanitarnih organizacija, uspostavile hitni smještaj za izbjeglice tijekom rata.

Očevici su za dpa rekli da su neki stanovnici u panici napustili stadion nakon izdavanja naredbe za evakuaciju. Panika je izbila u cijelom okrugu. "Ljudi su vrištali na ulicama", rekao je jedan stanovnik.

Izraelska vojska najavila je da namjerava poduzeti mjere protiv Hezbolahove vojne infrastrukture u pogođenim područjima.

U međuvremenu, Hezbolah je preuzeo odgovornost za nekoliko napada na Izrael i izraelske položaje u južnom Libanonu.