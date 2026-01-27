Obavijesti

PRITISAK RASTE

Panika za Orbana? Oporba mu sve više bježi, a njega najviše podravaju stariji birači u selima

Panika za Orbana? Oporba mu sve više bježi, a njega najviše podravaju stariji birači u selima
Nacionalist Orban, na vlasti od 2010., suočava se s jakim izazovom prvi put u 16 godina na parlamentarnim izborima koji će se održati 12. travnja. Tiszu predvodi bivši Orbanov suradnik Peter Magyar

Mađarska oporbena stranka desnog centra Tisza zadržala je u siječnju vodstvo od 10 postotnih bodova u anketama javnog mnijenja ispred stranke premijera Viktora Orbana Fidesz, pokazala je nova anketa.

Fidesz ima veću podršku samo među biračima starijim od 59 godina koji žive u selima i malim gradovima, pokazala je anketa objavljena u ponedjeljak navečer.

Nacionalist Orban, na vlasti od 2010., suočava se s jakim izazovom prvi put u 16 godina na parlamentarnim izborima koji će se održati 12. travnja. Tiszu predvodi bivši Orbanov suradnik Peter Magyar.

Glasovanje će imati velike implikacije za Europu i njezine krajnje desne političke snage. Orban, saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa, često se sukobljavao s EU-om zbog stalne erozije demokratskih vrijednosti u Mađarskoj, što on poriče.

Nova anketa, provedena između 19. i 24. siječnja od strane Zavecz Researcha i objavljena na web stranici Telex, pokazala je da među biračima Tisza ima 49 posto podrške, u odnosu na 47 posto u studenom, dok je Fidesz na 39 posto u odnosu na 38 posto u studenom. Krajnje desnu stranku Mi Hazank (Naša domovina) podržava 5 posto birača.

Prema anketi, Tisza ima veliku prednost od 41 prema 22 posto među biračima mlađim od 39 godina, ali Fidesz vodi s 38 posto prema 35 u skupini birača starijih od 59 godina. Među onima s tek osnovnim obrazovanjem, Fidesz podržava 38 posto birača, prema 27 posto za Tiszu.

Većina anketa pokazuje da Fidesz zaostaje za Tiszom unatoč Orbanovim populističkim mjerama nakon tri godine ekonomske stagnacije u Mađarskoj. Provladini anketari pokazuju vodstvo Fidesza.

Orban je izbore 2026. predstavio kao izbor između rata i mira, kritizirajući europsku pomoć Ukrajini, a svoju vladu prikazujući kao jedini siguran izbor za mir.

Tisza tvrdi da će suzbiti korupciju, osloboditi milijarde eura zamrznutih fondova Europske unije kako bi potaknula gospodarstvo, te učvrstiti položaj Mađarsku u EU-u.

