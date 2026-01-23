Obavijesti

TRAŽE OSTAVKU

Skandal u Mađarskoj: Orbanov ministar poručio da bi Romi trebali 'ribati prljave zahode'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Oporba i romske udruge traže ostavku Janosa Lazara zbog izjave u predizbornoj kampanji, dok on poručuje da su kritike “liberalni idealizam”

Mađarska oporba i udruge Roma u petak su zatražili ostavku ministra prometa koji je rekao da bi romska zajednica trebala „ribati prljave zahode” u vlakovima jer njegova vlada ne prima tražitelje azila. 

„Ako nema migranata, a netko mora čistiti zahode u vlakovima, onda moramo iskoristiti naše unutarnje rezerve”, rekao je u četvrtak Janos Lazar iz redova stranke Fidesz mađarskog premijera Viktora Orbana.

„Mađarski birači nisu osobito skloni čišćenju prljavih zahoda, a ta unutarnja rezerva je mađarska romska zajednica“, rekao je u zapadnom gradu Balatonalmadiju.

Lazar je govorio o nedostatku radne snage na skupu predizborne kampanje za izbore 12. travnja. Vođa oporbe Peter Magyar, čija stranka TISZA vodi u anketama, pozvao je na ostavku ministra, optužujući ga na Facebooku da je "prešao sve granice", prenosi France Presse. 

Szilvia Szenasi, direktorica Zaklade Uccu koja se bori protiv diskriminacije Roma, rekla je kako je skandalozno da se tijekom svake izborne kampanje povlači ta manjina. 

Bela Racz, čelnik udruge "Ujedinjena Mađarska" koja se bavi politikom romskog sjećanja, podsjetio je da Romi doprinose gospodarstvu države radeći "u građevinarstvu, kao poduzetnici, intelektualci i na javnim radovima”. Zatražio je ispriku i ostavku ministra. 

Lazar je odgovorio na Facebooku, kritizirajući reakcije „tipične za naivni idealizam liberala” i tvrdeći da su on i njegova vlada učinili mnogo za Rome. 

Romi čine najveću manjinu u Mađarskoj, predstavljajući otprilike 7 posto od 9,5 ukupno milijuna stanovnika zemlje, piše France Presse. 

