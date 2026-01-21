Obavijesti

PODACI DZS-A

Pao broj zaposlenih u Hrvatskoj

HINA
Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Prema podacima DZS-a, u prosincu prošle  godine u Hrvatskoj su bile 1.717.302 zaposlene osobe, što je za 17.928 osoba manje nego u prethodnom mjesecu

U Hrvatskoj je krajem prošle godine bio 1,71 milijun zaposlenih što je jedan posto manje u odnosu na prethodni mjesec, a za isti postotak broj zaposlenih smanjen je i na godišnjoj razini, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).  

Za cijelu 2025. u odnosu na 2024. godinu, broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7 posto, a broj zaposlenih u pravnim osobama za 0,4 posto. 

Prema podacima DZS-a, u prosincu prošle  godine u Hrvatskoj su bile 1.717.302 zaposlene osobe, što je za 17.928 osoba manje nego u prethodnom mjesecu. Na godišnjoj razini broj ukupno zaposlenih pao je također za jedan posto. 

U pravnim osobama bilo je zaposleno 1.487.287 osoba, što je za 15.546 osoba ili jedan posto manje nego mjesec dana prije. U odnosu na prosinac 2024. lani broj zaposlenih u pravnim osobama manji je za 1,4 posto. 

Prema podacima koje DZS preuzima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u obrtu i slobodnim profesijama je krajem 2025. godine bilo 212.126 zaposlenih, što je 2.304 osobe ili 1,1 posto manje nego mjesec dana prije. Na godišnjoj razini broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama je bio veći za 1,7 posto.

Broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednika, kojih je krajem prosinca bilo 17.889, pao je na mjesečnoj razini za 0,4 posto, a na godišnjoj za 0,7 posto.

Detaljnija statistika o broju zaposlenih u pravnim osobama pokazuje da je na mjesečnoj razini pad broja zaposlenih zabilježen u 17 djelatnosti, a najosjetniji u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, to jest ugostiteljstvu i turizmu, za četiri posto, na 98.833 osobe.

Pad veći od jedan posto bilježe i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti za 1,8 posto, na 71.851 osobu, te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, za 1,5 posto, na njih 60.103. 

Nadalje, poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo imali su pad od 1,3 posto na ukupno 24.809 osoba, kao i građevinarstvo gdje je krajem prosinca prošle godine radilo 127.656 ljudi.

Minus od 1,2 posto registriran je i u djelatnosti prerađivačke industrije, gdje radi 224.121 djelatnik, dok  u rudarstvu i vađenju pad iznosi 1,1 posto, na 3.804 djelatnika.

Od ukupno 19 područja djelatnosti za koje DZS objavljuje podatke,  tek su dvije djelatnosti  krajem prosinca  zapošljavale više radnika nego krajem studenog iste godine,  a postotno je najveći rast zabilježen u djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za 0,2 posto na 114.999 djelatnika, dok je u informacijama i komunikacijama rast iznosio 0,1 posto, na njih 60.333. 

Na godišnjoj razini, najveći pad broja zaposlenih evidentiran u prerađivačkoj industriji, za 5,1 posto, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima za 4,2 posto, te u poljoprivredi i građevinarstvu (3,9, odnosno 2,3 posto).  

Najveći rast broja zaposlenih zabilježen je u djelatnosti rudarstva i vađenja za 2,8 posto, te u obrazovanju za 1,5 posto, na 133.053 osobe.

U trgovini na veliko i malo je na kraju prosinca  bilo zaposleno 227.034 osoba, što je i na mjesečnoj i na godišnjoj razini pad od 0,8 posto. 

Po podacima koje DZS preuzima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ), krajem prosinca 2025. u evidenciji zavoda bilo je registrirano 82.625 nezaposlenih osoba, što je za 1.513 osoba ili 1,9 posto više u odnosu na prethodni mjesec te 9,8 posto manje nego u prosincu 2024. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu je iznosila 4,6 posto, dok je u studenom iznosila 4,5 posto, pokazuju podaci DZS-a.

