34-godišnjak iz Velike Mlake pao zbog sumnje na preprodaju – policija mu u stanu pronašla više vrsta droge spremne za ulicu
Pao diler kod Zagreba: Policija pronašla travu, speed i vagu
Policajci PU zagrebačke razotkrili su narko-skladište u Velikoj Mlaki. U stanu obiteljske kuće, koji je koristio 34-godišnjak, pronašli su više vrsta droge, ali i vagu.
Kriminalističko istraživanje pokazalo je kako je muškarac, sumnja se, nabavljao veće količine marihuane, amfetamina i hašiša, koje je skrivao u stanu, a potom preprodavao na ilegalnom tržištu.
Sumnje policije potvrđene su pretragom stana, koju su obavili u četvrtak.
Policijski službenici pronašli su:
76,3 grama marihuane pakirane u tri paketića
80,6 grama amfetamina (speeda) u tri pakiranja
17,2 grama smole konoplje (hašiša)
digitalnu vagu s tragovima droge.
Način pakiranja i pronađena vaga upućuju na to da je bila pripremljena za daljnju distribuciju.
Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.
