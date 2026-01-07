Pao diler kod Zagreba: Policija pronašla travu, speed i vagu

Policajci PU zagrebačke razotkrili su narko-skladište u Velikoj Mlaki. U stanu obiteljske kuće, koji je koristio 34-godišnjak, pronašli su više vrsta droge, ali i vagu.

Kriminalističko istraživanje pokazalo je kako je muškarac, sumnja se, nabavljao veće količine marihuane, amfetamina i hašiša, koje je skrivao u stanu, a potom preprodavao na ilegalnom tržištu.

Sumnje policije potvrđene su pretragom stana, koju su obavili u četvrtak.

Policijski službenici pronašli su:

76,3 grama marihuane pakirane u tri paketića

80,6 grama amfetamina (speeda) u tri pakiranja

17,2 grama smole konoplje (hašiša)

digitalnu vagu s tragovima droge.

Način pakiranja i pronađena vaga upućuju na to da je bila pripremljena za daljnju distribuciju.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.