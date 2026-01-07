Obavijesti

News

Komentari 0
PRETRESLI STAN

Pao diler kod Zagreba: Policija pronašla travu, speed i vagu

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pao diler kod Zagreba: Policija pronašla travu, speed i vagu
3
Foto: PU zagrebačka

34-godišnjak iz Velike Mlake pao zbog sumnje na preprodaju – policija mu u stanu pronašla više vrsta droge spremne za ulicu

Policajci PU zagrebačke razotkrili su narko-skladište u Velikoj Mlaki. U stanu obiteljske kuće, koji je koristio 34-godišnjak, pronašli su više vrsta droge, ali i vagu. 

Kriminalističko istraživanje pokazalo je kako je muškarac, sumnja se, nabavljao veće količine marihuane, amfetamina i hašiša, koje je skrivao u stanu, a potom preprodavao na ilegalnom tržištu.

NAŠLI I HRPU NOVCA FOTO 'Pali' dileri kod Virovitice: Imali laboratorij za uzgoj trave
FOTO 'Pali' dileri kod Virovitice: Imali laboratorij za uzgoj trave

Sumnje policije potvrđene su pretragom stana, koju su obavili u četvrtak.

Policijski službenici pronašli su:

76,3 grama marihuane pakirane u tri paketića

80,6 grama amfetamina (speeda) u tri pakiranja

17,2 grama smole konoplje (hašiša)

digitalnu vagu s tragovima droge.

OSUDILI NASILJE Vlasnik Movie Puba o napadu na Novu godinu: 'Naši ljudi nemaju veze s tučnjavom'
Vlasnik Movie Puba o napadu na Novu godinu: 'Naši ljudi nemaju veze s tučnjavom'

Način pakiranja i pronađena vaga upućuju na to da je bila pripremljena za daljnju distribuciju.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 34-godišnjak je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku, dok je kaznena prijava podnesena Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026