Papa beatificirao 11 svećenika koje su ubili nacisti i komunistička diktatura

Riječ je o devetorici poljskih svećenika, ubijenih 1941. i 1942. u nacističkim logorima Auschwitz i Dachau, priopćio je Vatikan. To su, po službenom vatikanskom mediju Vatican News, Jan Swierc, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Karol Golda, Franciszek Harazim, Ludwik Mroczek, Wlodzimierz Szembek, Kazimierz Wojciechowski i Franciszek Miska.

"Svećenici posvećeni pastoralnim i obrazovnim aktivnostima bili su žrtve nacističkog progona za vrijeme njemačke okupacije Poljske, koja je počela 1. rujna 1939. i koja je prerasla u izrazito nasilje protiv Katoličke Crkve", istaknuo je Vatican News.

"Premda nisu imali ništa s političkim napetostima tog doba, bili su uhićeni jednostavno zato što su bili katolički svećenici", dodao je službeni vatikanski medij, naglasivši "posebno snažan progon poljskih svećenika".

"Svjesni da su nacisti njihovu pastoralnu službu smatrali otporom režimu, nastavili su sa svojim apostolskim radom, ostajući vjerni svojem pozivu i prihvaćajući mirno rizik da budu uhićeni, deportirani i zatim ubijeni", nastavio je isti izvor.

Mučenici

Papa je također proglasio mučenicima Jana Bulu i Vaclava Drbolu, svećenike ubijene između 1951. i 1952., u bivšoj Čehoslovačkoj.

"Komunistički režim, koji je u Čehoslovačkoj uveden 1948. i koji je pokrenuo otvoren progon Crkve, obojicu ih je, zbog njihove pastoralne revnosti, smatrao opasnima", istaknuo je Vatican News.

Jan Bula je bio optužen da je 1951. inspirirao napad u kojem je ubijeno nekoliko komunističkih dužnosnika. Bio je osuđen na smrt i obješen.

Vaclav Drbola bio je optužen za sudioništvo u istom atentatu, premda je, kao i Jan Bula, tog datuma već bio u zatvoru, i također je bio pogubljen.

Obojica su pod mučenjem bili prisiljeni potpisati lažna priznanja, dodaje vatikanski medij.