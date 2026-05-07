Papa i Rubio se založili za snažnije veze Vatikana i SAD-a usred napetosti s Trumpom

Papa Lav XIV. i američki državni tajnik Marco Rubio založili su se na sastanku u četvrtak za poboljšanje odnosa između Vatikana i Washingtona, u trenutku pojačanih verbalnih napada predsjednika Donalda Trumpa na Papu

Lav i Rubio "obnovili su zajedničku predanost njegovanju dobrih bilateralnih odnosa", priopćio je Vatikan nakon prvog sastanka Pape i dužnosnika Trumpovog kabineta u gotovo godinu dana, u vrijeme napete atmosfere s Washingtonom. Prvi američki papa izazvao je Trumpov gnjev nakon što je postao oštar kritičar američko-izraelskog rata protiv Irana i tvrdokorne antiimigracijske politike Trumpove administracije.

Trump je proteklih tjedana nastavio neviđeni niz javnih napada na Papu, čime je izazvao negativnu reakciju kršćanskih vođa diljem političkog spektra.

Rubijev susret s Lavom simbol je "snažnog" odnosa Vatikana i SAD-a, rekao je glasnogovornik State Departmenta Tommy Pigott.

Rubio je proveo dva i pol sata u Vatikanu prije nego što se odvezao u konvoju pod strogim osiguranjem. Američki državni tajnik sastao se i s visokim vatikanskim dužnosnicima, uključujući s kardinalom Pietrom Parolinom.

Američko veleposlanstvo pri Svetoj Stolici objavilo je na X-u da su Lav i Rubio razgovarali o "temama od obostranog interesa na zapadnoj hemisferi".

Vatikan je priopćio da su njih dvojica "razmijenili mišljenja" o situaciji u svijetu i razgovarali o "potrebi neumornog rada u korist mira".

Rubio je Papi darovao malu kristalnu nogometnu loptu i našalio se da zna da je Lav, podrijetlom iz Chicaga i poznat kao navijač White Soxa, više "bejzbol tip".

Lav je Rubiju poklonio malu olovku izrađenu od drveta masline koju je nazvao "biljkom mira".

