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VIŠE OD 1400 POGINULIH

Papa Lav je izrazio solidarnost zbog brojnih žrtava u Venezueli

Piše HINA,
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Papa Lav je izrazio solidarnost zbog brojnih žrtava u Venezueli
Foto: Remo Casilli

Papa Lav je u nedjelju, pošto je nekoliko dana ranije poslao financijsku pomoć potresima pogođenoj Venezueli, izrazio svoju solidarnost s venezuelskim narodom zbog 'brojnih žrtava'

Htio bih izraziti svoju solidarnost s našom venezuelskom braćom i sestrama pogođenima nedavnim potresima koji su prouzročili brojne žrtve i ozljede te značajnu materijalnu štetu, rekao je na španjolskom nakon tjedne molitve Angelus.

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- Dok se molim Gospodinu za vječni pokoj poginulih, ponavljam svoju duhovnu solidarnost s njihovim obiteljima, ozlijeđenima i svima onima pogođenima ovom tragedijom - dodao je američki papa, izražavajući svoju "zahvalnost" spasiocima na terenu.

U dvostrukom potresu koji je latinoameričku zemlju pogodio u srijedu poginulo je 1430 osoba, a više od 50.000 se vode kao nestali, prema privremenim podacima.

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Papa je nakon potresa poslao 100.000 eura hitne pomoći Venezueli, objavio je Vatikan u četvrtak.

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Ovaj iznos, koji je objavio odjel Svete Stolice odgovoran za Papina dobrotvorna djela i pomoć stanovništvu u potrebi, predstavlja "početni doprinos" namijenjen podršci naporima za pomoć, objavio je Vatican News, službena vatikanska web stranica za informiranje.

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