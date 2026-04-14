Papa Lav odao počast sv. Augustinu u Alžiru

Piše HINA,
Foto: Christoph Sator/DPA

Papa Lav odao je u utorak počast svojim duhovnim korijenima, otputovavši u Alžir, rodno mjesto svetog Augustina Hiponskog, koji ga je nadahnuo da postane svećenik

Prvi američki papa izazvao je bijes američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je oštro kritizirao rat u Iranu. Odajući počast Augustinu, Lav je istaknuo osobnu povezanost s tim važnim učenjakom rane Crkve koji je prvi predložio kriterije za procjenu može li se rat smatrati pravednim. Augustin, koji je umro 430. godine, tvrdio je da se ratovi trebaju voditi samo radi obrane od agresije ili zaštite nedužnih, s namjerom uspostave mira, a nikada iz želje za okrutnošću.

Ti kriteriji, uz nadopune, i dalje su dio katoličkog nauka. Na njih su se pozvali pojedini kritičari rata u Iranu kako bi dokazali da je sukob, započet iznenadnim američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače, nepravedan.

'NE OBOŽAVAM GA' Trump napao Papu! 'Užasan je'
Među tim kritičarima je i vašingtonski kardinal Robert McElroy. On je u nedjelju, citirajući Augustinova načela, izjavio da je rat "moralno nelegitiman".

Lav, koji se nalazi na ambicioznoj desetodnevnoj turneji po četiri afričke zemlje, rekao je u ponedjeljak za Reuters da namjerava nastaviti kritizirati rat, unatoč Trumpovim komentarima.

Tijekom posjeta ostacima grada Hipona, današnje Annabe na sjeveroistočnoj obali Alžira, u utorak nije davao izjave.

BEZ STRAHA Papa u Alžiru: Promičite slobodno i civilno društvo
Pod laganom kišom položio je vijenac od žutih i bijelih ruža te je s nekoliko alžirskih muslimanskih skauta u pustinjskim odorama posadio mladicu stabla.

Na kasnijem sastanku u obližnjem domu za starije osobe, koji vode katoličke sestre, papa – inače član augustinskog reda – ponovno se oglasio.

"Božje srce razdiru ratovi, nasilje, nepravda i laži", rekao je Lav štićenicima doma Malih sestara siromaha. "Srce našeg Oca nije uz zle, bahate ili ohole."

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

