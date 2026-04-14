Papa Lav odao počast sv. Augustinu u Alžiru

Prvi američki papa izazvao je bijes američkog predsjednika Donalda Trumpa nakon što je oštro kritizirao rat u Iranu. Odajući počast Augustinu, Lav je istaknuo osobnu povezanost s tim važnim učenjakom rane Crkve koji je prvi predložio kriterije za procjenu može li se rat smatrati pravednim. Augustin, koji je umro 430. godine, tvrdio je da se ratovi trebaju voditi samo radi obrane od agresije ili zaštite nedužnih, s namjerom uspostave mira, a nikada iz želje za okrutnošću.

Ti kriteriji, uz nadopune, i dalje su dio katoličkog nauka. Na njih su se pozvali pojedini kritičari rata u Iranu kako bi dokazali da je sukob, započet iznenadnim američko-izraelskim zračnim napadima na Iran 28. veljače, nepravedan.

Među tim kritičarima je i vašingtonski kardinal Robert McElroy. On je u nedjelju, citirajući Augustinova načela, izjavio da je rat "moralno nelegitiman".

Lav, koji se nalazi na ambicioznoj desetodnevnoj turneji po četiri afričke zemlje, rekao je u ponedjeljak za Reuters da namjerava nastaviti kritizirati rat, unatoč Trumpovim komentarima.

Tijekom posjeta ostacima grada Hipona, današnje Annabe na sjeveroistočnoj obali Alžira, u utorak nije davao izjave.

Pod laganom kišom položio je vijenac od žutih i bijelih ruža te je s nekoliko alžirskih muslimanskih skauta u pustinjskim odorama posadio mladicu stabla.

Na kasnijem sastanku u obližnjem domu za starije osobe, koji vode katoličke sestre, papa – inače član augustinskog reda – ponovno se oglasio.

"Božje srce razdiru ratovi, nasilje, nepravda i laži", rekao je Lav štićenicima doma Malih sestara siromaha. "Srce našeg Oca nije uz zle, bahate ili ohole."