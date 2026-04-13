Obavijesti

News

BEZ STRAHA

Papa u Alžiru: Promičite slobodno i civilno društvo

Piše HINA,
Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Prvoga dana posjeta Alžiru papa Lav je u ponedjeljak pozvao vlasti da se "ne boje" sudjelovanja naroda u političkom i gospodarskom životu te da promiču "živahno, dinamično i slobodno civilno društvo".

"Prava snaga zemlje je u suradnji svih na postizanju općeg dobra. Vlasti nisu pozvane da dominiraju već da služe narodu i njegovu razvoju", rekao je u govoru održanom na engleskom jeziku pred brojnim dužnosnicima, među kojima je bio i predsjednik Abdelmadžid Tebun.

"Stoga pozivam one među vama koji su u ovoj zemlji na vlasti da ne strahuju od ovakve perspektive - sudjelovanja naroda u političkom životu i da promiču živo, dinamično i slobodno civilno društvo u kojemu se posebno prepoznaju mladi kao skupina koja je sposobna pridonijeti proširenju horizonta nade za sve", rekao je Lav XIV.

Otkad je prodemokratski pokret Hirak 2019. postao još aktivniji i zatražio sveobuhvatne reforme i veću transparentnost, alžirske vlasti ponovno su preuzele kontrolu nad javnom sferom, prema podacima nevladinih organizacija za ljudska prava.

Zemlja u kojoj je sunitski islam državna religija, i dalje je prepuna velikih očekivanja, a posebno na njih čekaju mladi koji osjećaju izostanak prilika. Nekoliko dana prije papina posjeta tri su ga međunarodne nevladine organizacije, među njima i Human Rights Watch (HRW), pozvale da u razgovoru s alžirskim vlastima pokrene pitanja ljudskih prava i vjerskih sloboda.

Prije papina obraćanja predsjednik Tebboune ga je pozdravio u rodnome mjestu svetog Augustina, kako je kazao - "vašega duhovnog oca i jednog od najsvjetlijih umova u povijesti ljudske misli". Rekao je da je iznimno ponosan što se i Alžir može upisati u "neprolaznu ostavštinu" velikoga kršćanskog mislioca (354-430).

Za predsjednika Tebbounea glas pape Lava XIV. "predstavlja jedinstven moralni autoritet" i "najuvjerljiviji glas za mir u svijetu".

Alžirski je predsjednik stoga pohvalio njegov "odvažan stav kada je posrijedi tragedija s kojom je suočena Gaza" i "brojne patnje koje su pogodile zaljevsku regiju" u kontekstu rata na Bliskom istoku.

Istaknuo je da želi udružiti svoj glas s papinim, ali i s "glasovima svih probuđenih savjesti u svijetu" kako bi se "postigla pravda za palestinski narod", za "trajnu sigurnost i mir u Perzijskom zaljevu i da bi Libanon uspio prevladati nepravedne muke koje i dalje podnosi". 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026