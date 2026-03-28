Papa Lav u Monaku: 'Pomozite potrebitima i dijelite bogatstvo'

Papa Lav je u svom subotnjem posjetu Monaku, maloj državi na francuskoj rivijeri koja je poznata kao porezno utočište milijardera, pozvao njene stanovnike da podijele svoje bogatstvo i pomognu potrebitima. "U Božjim očima, ništa se ne prima uzalud!", poručio je papa okupljenima koji su mahali žutim zastavama. "Svako dobro stavljeno u naše ruke... nosi intrinzičnu potrebu da ga se ne zadržava, već da ga se dijeli kako bi životi sviju bili bolji", dodao je. Lav je prvi papa u gotovo pet desetljeća koji je posjetio bogatu sredozemnu enklavu. Vatikan je rekao da papa želi pokazati kako male zemlje mogu imati golem utjecaj u svijetu. Stigao je iz Vatikana nakon 90-minutne vožnje helikopterom te se sastao s princom Albertom II., poglavarom kneževine i sinom pokojne holivudske zvijezde Grace Kelly.

Čini se da je papa i svojim službenim darom za Alberta poslao poruku o tome da bi bogati trebali pomagati siromašnijima, piše Reuters.

Princu je poklonio umjetninu koja prikazuje svetog Franju Asiškog, sina uspješnog talijanskog trgovca iz 13. stoljeća koji se odrekao svog nasljedstva kako bi pomagao siromašnima.

Jedan stanovnik Monaka od onih koji su se okupili kako bi pozdravili papu pred službenom Albertovom rezidencijom rekao je kako se nada da će Lav pomoći ujediniti ljude diljem svijeta u jeku trenutnog rata u Iranu.

"Sada ima mnogo napetosti", kazao je 60-godišnji Jean Claude Haddad. "On bi mogao ponovo ujediniti ljude... on zbližava ljude", dodao je.

Relativno malen broj okupljenih

Monako, druga najmanja država na svijetu nakon Vatikana i jedna od posljednjih zemalja u kojima je katoličanstvo službena religija, ima najveći udio milijardera s obzirom na broj stanovnika u svijetu.

U svom govoru u Albertovoj rezidenciji, Lav je pozvao stanovnike Monaka da "svoj prosperitet stave u službu prava i pravednosti".

Lavov program u Monaku je obilježen uobičajenim protokolom papinskih inozemnih putovanja. Međutim, broj ljudi koji su izašli na ulice dok je papamobilom prolazio kroz zemlju površine 2,08 četvornih kilometara bio je relativno malen, piše Reuters.

Na sastanku s lokalnim katolicima, papa je čini se pozdravio Albertovu prošlogodišnju odluku da uloži veto na zakon koji bi u Monaku legalizirao pobačaj, čemu se Crkva čvrsto protivi.

Lav je pozvao katolike da se nastave zauzimati "za obranu ljudske osobe", koristeći crkvenu terminologiju koja se često primjenjuje u argumentaciji protiv pobačaja i smrtne kazne.

Albertov veto iz 2025. je uglavnom simboličan jer je abortus ustavom zaštićeno pravo u Francuskoj koja okružuje kneževinu.