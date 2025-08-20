Obavijesti

PRVI PUT U INOZEMSTVO

Papa Lav posjetit će do kraja godine Libanon

Papa Lav posjetit će do kraja godine Libanon
Libanonski dužnosnik upoznat s tim pitanjem potvrdio je da se razgovara o organizaciji posjeta potkraj godine, no datum još nije finaliziran

Papa Lav planira posjetiti Libanon, rekao je u srijedu libanonski kardinal Bechara Rai, što bi moglo biti njegovo prvo putovanje u inozemstvo otkako je izabran za Papu. Papa Lav posjetit će Libanon "do prosinca", rekao je kardinal Bechara Rai za televizijsku postaju Al Arabiju.

Rai, vođa 3,5 milijuna sljedbenika Maronitske katoličke Crkve, nije rekao kada će to točno biti, ali je rekao da su "pripreme u tijeku".

Libanonski dužnosnik upoznat s tim pitanjem potvrdio je da se razgovara o organizaciji posjeta potkraj godine, no datum još nije finaliziran.

Papa Lav, prvi papa iz SAD-a, izabran je 8. svibnja za nasljednika pokojnog pape Franje, koji je planirao posjetiti Libanon, ali nije mogao zbog zdravstvenih problema.

U Libanonu živi više od dva milijuna katolika, po podacima Vatikana.

Glasnogovornik Vatikana nije odgovorio na upit za komentarom.

Vatikanski dužnosnik, koji nije želio biti imenovan, potvrdio je da se posjet planira i rekao da bi mogao biti dio turneje koja bi mogla uključivati Tursku.

Papa Franjo posjetio je inozemstvo 47 puta tijekom 12-godišnjeg pontifikata. Posjetio je 68 zemalja. Time je želio skrenuti pozornost na probleme na "periferiji" svijeta.

Očekuje se da će papa Lav posjetiti Tursku potkraj studenoga u povodu obilježavanja 1700 godina od održavanja Prvog nicejskog koncila, koji je održan 325. u Niceji, današnjem Izniku.

