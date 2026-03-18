Papa Lav: 'Zdravstvena skrb mora biti dostupna svima'

Papa Lav u srijedu je apelirao na zemlje da svojim građanima ponude univerzalnu zdravstvenu skrb, nazivajući to "moralnim imperativom" da ljudi imaju pristup zdravstvenim uslugama koje su im potrebne.

Prethodni pape pozivali su zemlje da ponude univerzalnu zdravstvenu skrb, ali nazivanje problema "moralnim imperativom" neobično je snažan izraz za papu, jer upućuje na obvezu prema katoličkom nauku.

"Univerzalno zdravstveno osiguranje je... moralni imperativ za društva koja se žele nazvati pravednima", rekao je Papa na sastanku sa sudionicima konferencije o zdravstvu koju je organizirala Svjetska zdravstvena organizacija i europski biskupi.

"Zdravstvena skrb mora biti dostupna najranjivijima... ne samo zato što to zahtijeva njihovo dostojanstvo, već i kako bi se spriječilo da nepravda postane uzrok sukoba", rekao je. "Zdravlje ne može biti luksuz za nekolicinu."

Papa Franjo, njegov prethodnik, 2021. godine pozvao je na to da zdravstveni sustavi budu "dostupni svima", navodeći kao primjer talijanski zdravstveni sustav financiran porezima.

Lav je prvi papa iz Sjedinjenih Država, koje nemaju univerzalno zdravstveno osiguranje. Na sastanku u srijedu pozvao je biskupe u Europi da se posvete rješavanju nejednakosti u zdravstvu.

„Samo zajedno možemo izgraditi zajednice solidarnosti sposobne brinuti se za sve“, rekao je Papa. „Briga za čovječanstvo drugih pomaže nam da živimo vlastite živote punim plućima“.