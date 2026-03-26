Papa Leo XIV. u audijenciju primio hrvatske čelnike iz BiH

Sveti Otac Lav XIV. primio je u četvrtak u Vatikanu u audijenciju vodeće dužnosnike bosanskohercegovačkih Hrvata koji su mu zahvalili na potpori i izrazili očekivanje da će uspjeti popraviti narušena politička prava Hrvata te izmijeniti izborne propise kako bi ih se prestalo preglasavati. Najprije je u polusatnoj privatnoj audijenciji s papom Lavom XIV. bila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. O tome susretu kratko je izvijestio Tiskovni ured Svete Stolice.

Papa se susreo i sa širim izaslanstvom u kojemu su bili dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić i zastupnica u državnome Parlamentu Darijana Filipović. Krišto je u izjavi za medije rekla kako je Svetome Ocu istaknula stav o 'neodvojivoj povezanosti hrvatskoga naroda i Katoličke crkve'.

"Ako nema Hrvata u BiH, nema ni Katoličke crkve u BiH“, kazala je Krišto, dodajući kako hrvatski narod europski put BiH vidi kao jamstvo stabilnosti i pravednijeg društva. Potvrdila je i da je papu pozvala da posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Izrazila je očekivanje da će se popraviti pozicija Hrvata, prestati s narušavanjem njihove pozicije kroz preglasavanje pri izboru vodećih dužnosnika.

Tijekom susreta s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom, predsjedateljica Krišto upoznala je sugovornika s položajem Hrvata, potrebom izmjena izbornog zakonodavstva te osiguranjem legitimnog političkog predstavljanja ovoga naroda.

Kako je priopćila Sveta Stolica, predsjedateljica Krišto se nakon razgovora s papom susrela i s tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Tijekom toga razgovora izraženo je zadovoljstvo dobrim bilateralnim odnosima te je istaknut doprinos Katoličke crkve društvu. Posebna pozornost posvećena je položaju katoličke zajednice i otvorenim pitanjima u odnosima Crkve i države, a razmijenjena su i mišljenja o proširenju Europske unije na zemlje zapadnog Balkana.

Čović je u izjavi za medije istaknuo da je za Hrvate, koji su većina katolici, prevažna potpora Svetoga oca.

"Dodatni je to poticaj za nastavak rada na stabilnoj i europskoj budućnosti zemlje i jednakopravnosti konstitutivnih naroda", rekao je Čović.

Zastupnica Filipović poručila je kako potpora Svete Stolice ima „posebno i trajno značenje“, ocijenivši ohrabrujućim podudaranje stavova o izgradnji stabilne i europske Bosne i Hercegovine u kojoj će svi narodi biti jednakopravni.

Hrvatski dužnosnici darovali su Svetom Ocu statuu bosanske kraljice Katarine Kosače, dok je Čović uručio dres bosanskohercegovačkog nogometnog prvaka Zrinjskog iz Mostara.

Sveti otac Lav XIV. ranije ovoga mjeseca u audijenciju je primio i članove Predsjedništva BiH Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željku Cvijanović.