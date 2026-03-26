POLUSATNA AUDIJENCIJA

Papa Leo XIV. u audijenciju primio hrvatske čelnike iz BiH

Piše HINA,
Foto: marco iacobucci

Sveti otac Lav XIV. ranije ovoga mjeseca u audijenciju je primio i članove Predsjedništva BiH Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željku Cvijanović

Sveti Otac Lav XIV. primio je u četvrtak u Vatikanu u audijenciju vodeće dužnosnike bosanskohercegovačkih Hrvata koji su mu zahvalili na potpori i izrazili očekivanje da će uspjeti popraviti narušena politička prava Hrvata te izmijeniti izborne propise kako bi ih se prestalo preglasavati. Najprije je u polusatnoj privatnoj audijenciji s papom Lavom XIV. bila predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. O tome susretu kratko je izvijestio Tiskovni ured Svete Stolice.

U RALJAMA RATA Ministarstvo za 24sata: U Iranu je i dalje oko deset Hrvata
Ministarstvo za 24sata: U Iranu je i dalje oko deset Hrvata

Papa se susreo i sa širim izaslanstvom u kojemu su bili dopredsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH i čelnik Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić i zastupnica u državnome Parlamentu Darijana Filipović. Krišto je u izjavi za medije rekla kako je Svetome Ocu istaknula stav o 'neodvojivoj povezanosti hrvatskoga naroda i Katoličke crkve'. 
"Ako nema Hrvata u BiH, nema ni Katoličke crkve u BiH“, kazala je Krišto, dodajući kako hrvatski narod europski put BiH vidi kao jamstvo stabilnosti i pravednijeg društva. Potvrdila je i da je papu pozvala da posjeti Bosnu i Hercegovinu.

Izrazila je očekivanje da će se popraviti pozicija Hrvata, prestati s narušavanjem njihove pozicije kroz preglasavanje pri izboru vodećih dužnosnika.

POZIVA NA MIR Papa Lav: Ne možemo biti tihi dok toliko ljudi pati...
Papa Lav: Ne možemo biti tihi dok toliko ljudi pati...

Tijekom susreta s državnim tajnikom Svete Stolice kardinalom Pietrom Parolinom, predsjedateljica Krišto upoznala je sugovornika s položajem Hrvata, potrebom izmjena izbornog zakonodavstva te osiguranjem legitimnog političkog predstavljanja ovoga naroda.  

Kako je priopćila Sveta Stolica, predsjedateljica Krišto se nakon razgovora s papom susrela i s tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom. Tijekom toga razgovora izraženo je zadovoljstvo dobrim bilateralnim odnosima te je istaknut doprinos Katoličke crkve društvu. Posebna pozornost posvećena je položaju katoličke zajednice i otvorenim pitanjima u odnosima Crkve i države, a razmijenjena su i mišljenja o proširenju Europske unije na zemlje zapadnog Balkana. 

DUGOGODIŠNJI PREGOVORI Soreca: 'BiH nema ni volje ni ambicije za pregovore o ulasku u EU-u. Ispaštaju građani'
Soreca: 'BiH nema ni volje ni ambicije za pregovore o ulasku u EU-u. Ispaštaju građani'

Čović je u izjavi za medije istaknuo da je za Hrvate, koji su većina katolici, prevažna potpora Svetoga oca.
"Dodatni je to poticaj za nastavak rada na stabilnoj i europskoj budućnosti zemlje i jednakopravnosti konstitutivnih naroda", rekao je Čović. 

Zastupnica Filipović poručila je kako potpora Svete Stolice ima „posebno i trajno značenje“, ocijenivši ohrabrujućim podudaranje stavova o izgradnji stabilne i europske Bosne i Hercegovine u kojoj će svi narodi biti jednakopravni.

Hrvatski dužnosnici darovali su Svetom Ocu statuu bosanske kraljice Katarine Kosače, dok je Čović uručio dres bosanskohercegovačkog nogometnog prvaka Zrinjskog iz Mostara.

Sveti otac Lav XIV. ranije ovoga mjeseca u audijenciju je primio i članove Predsjedništva BiH Željka Komšića, Denisa Bećirovića i Željku Cvijanović.

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...
USKOK NA SKIJANJU

Imamo detalje: Dva milijuna eura za gradnju vile, 500.000 za Dior torbice i skupu odjeću...

Prema prvim neslužbenim informacijama, istražitelji vjeruju da je izvlačenje trajalo desetak godina, a riječ bi mogla biti o vrtoglavih 32 milijuna eura!
Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!
IZ MINUTE U MINUTU

Više sudara na A1 i A3, snježni kaos na cestama: Za kamione nema pravca od i do mora!

Stigla je velika promjena vremena. ​Upozorenja su izdana za cijelu Hrvatsku u četvrtak, za više regija je na snazi najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, koji označava da je vrijeme izuzetno opasno!
Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?
EKSKLUZIVNO

Imamo fotografije! Šincekovi su kamioni dovozili otpad u Senj! Krivotvorili su potpis i papire?

Proširenjem istrage protiv bračnog para Šincek, otvorila se Pandorina kutija. Sad imamo potvrdu nalaza 24sata da su u Varaždinu zakopali boju i lak, da su u Senju viđali njihovog operativca, a tu je i tužba za klevetu

