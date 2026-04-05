Od Istočnog Timora do Španjolske, katolici diljem svijeta slave ovaj blagdan u spomen na Kristovo uskrsnuće, ali njegov je radosni ton utišao rat američko-izraelski rat protiv Irana, i njegove posljedice po regiju, među kojima i ozbiljna ograničenja za kršćane. U Vatikanu, na Trgu svetog Petra ukrašenom gomilama cvijeća i obasjanom jakim suncem, Lav XIV. prvi put od svog izbora u svibnju 2025. slavio je uskrsnu misu, u svečanoj atmosferi uz pratnju truba i liturgijskih napjeva.

Papa onima s moći pokretanja ratova poručio: 'Odaberite mir'

Tijekom tradicionalnog papinskog blagoslova "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu), osudio je "ravnodušnost" prema ratu i njegovim posljedicama.

- Navikavamo se na nasilje, pomirili smo se s njim i postajemo ravnodušni. Ravnodušni prema smrti tisuća ljudi. Ravnodušni prema posljedicama mržnje i podjela koje sukobi siju te prema njihovim gospodarskim i društvenim posljedicama - izjavio je.

Dokidajući tradiciju koju su godinama poštovali njegovi prethodnici, Lav XIV. nije imenovao nijednu zemlju ili regiju u krizama diljem svijeta. Također je najavio molitveno bdjenje za mir koje će se održati 11. travnja na Trgu svetog Petra u Rimu, prenosi AFP. Sa središnjeg balkona Bazilike svetog Petra zatim je okupljenima poželio „Sretan Uskrs“ na deset jezika, uključujući arapski, kineski, poljski i latinski, prije nego što su zazvonila zvona.

Sjena sukoba na Bliskom istoku nadvila se nad slavlje čitavog Velikog tjedna. U subotu navečer, tijekom uskrsnog bdjenja, poglavar Katoličke Crkve osudio je podjele stvorene „ratom, nepravdom i izolacijom između ljudi i nacija“.

Iza zatvorenih vrata

Posljednjih dana, Papa, rodom iz Chicaga, uputio je brojne diplomatske apele te se čak izravno obratio Donaldu Trumpu, pozivajući ga da "pronađe izlaz" iz sukoba.

U Jeruzalemu su se liturgijska slavlja u crkvi Svetog groba, izgrađenoj na mjestu Isusova uskrsnuća prema tradiciji, održavala iza zatvorenih vrata zbog ograničenja okupljanja uvedenih od početka rata s Iranom 28. veljače. U nedjelju ujutro, kontrolne točke izraelske policije filtrirale su ionako malobrojne vjernike, pozivajući se na sigurnosne probleme.

Za mnoge od njih, zbog ovih mjera slavlje je ostalo bez značenja.

- Vrlo je teško za sve nas, jer je to naš blagdan... Zaista je jako teško htjeti moliti, doći ovamo i ništa ne pronaći. Sve je zatvoreno - žali se Christina Toderas, (44), koja je došla iz Rumunjske, očiju punih suza.

- Tišina je gotovo apsolutna, prekida je samo razaranje u daljini koje rat nastavlja nanositi ovoj svetoj i opustošenoj zemlji - izjavio je u subotu latinski jeruzalemski patrijarh, kardinal Pierbattista Pizzaballa. Njega je prošle nedjelje izraelska policija spriječila da uđe u prostore svoje službe, što je izazvalo međunarodni bijes.

'Povjerenje'

U Libanonu, gdje su pretežno kršćanski gradovi na jugu zarobljeni zbog borbi između Izraela i šijitskog pokreta Hezbolaha koji podržava Iran i koje bjesne već mjesec dana, vjernici žele ostati puni nade unatoč svemu. Većina odbija pobjeći.

U Debelu, blizu izraelske granice, stanovnici su se pripremali za Uskrs dok je nemilosrdno bombardiranje odjekivalo selom, sada gotovo potpuno odsječenim od svijeta i ovisnim o humanitarnoj pomoći.

- Situacija je tragična. Ljudi su prestravljeni - rekao je u subotu gradski dužnosnik Joseph Attieh za AFP.

Unatoč svemu, „imamo vjeru u Boga“, kaže Attieh, jer „to je jedina nada od koje nećemo odustati“. Prema njegovim riječima, očekuje se da će u nedjelju u Debel stići konvoj s pomoći, u pratnji apostolskog nuncija, veleposlanika Svete Stolice.

U Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, mise su do daljnjega otkazane od petka, "slijedeći vladine upute". U Damasku su ograničene na službe unutar crkava, nakon napetosti u kršćanskom gradu u središnjoj Siriji.

U Rimu, Uskrs također oživljava sjećanje na papu Franju: 2025. godine, argentinski isusovac imao je svoj posljednji javni nastup tijekom šetnje Trgom svetog Petra na Uskrsnu nedjelju, nekoliko sati prije nego što je zauvijek sklopio oči.