POZVAO NA ODGOVORNOST

Papa poručio mladima: Nemojte da vam AI piše domaće zadaće!

Piše HINA,
Foto: Claudia Greco

Lav, prvi američki papa, oko 40 minuta se obraćao mladima na prvom takvom događaju otkako je prije šest mjeseci došao na čelo Katoličke crkve

Umjetna inteligencija (AI) može biti koristan alat za učenje, ali nemojte ju koristiti da umjesto vas piše domaće zadaće, poručio je u petak papa Lav mladima, njih oko 15.000 iz Sjedinjenih Američkih Država.

Papa se iz Vatikana videovezom obratio konferenciji katoličke mladeži u američkom gradu Indianapolisu te im poručio da AI "postaje jedna od glavnih karakteristika našeg doba".

"Koristiti AI odgovorno znači upotrebljavati ga na načine koji vam pomažu da rastete", rekao je papa.

"Nemojte tražiti od nje da umjesto vas piše domaću zadaću", dodao je.

Lav, prvi američki papa, oko 40 minuta se obraćao mladima na prvom takvom događaju otkako je prije šest mjeseci došao na čelo Katoličke crkve te je odgovarao na pitanja o katoličkoj vjeri i davao savjete o tome kako u školi steći prijatelje.

Papa, koji sve više kritizira antiimigracijske mjere američkog predsjednika Donalda Trumpa, također je kratko govorio o politici.

Kazao je da Isus želi da kršćani budu "ljudi koji grade mostove, a ne zidove", što je ujedno bila i jedna od najoštrijih kritika koje je njegov prethodnik papa Franjo uputio Trumpu.

"Molim vas da budete oprezni te da ne koristite političke kategorije kako biste govorili o vjeri, kako biste govorili o Crkvi", rekao je Lav mladima.

"Crkva ne pripada nijednoj političkoj stranci", dodao je. "Ona vam pomaže oblikovati savjest kako biste mogli misliti i djelovati s mudrošću i ljubavlju".

