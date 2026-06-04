Papa stiže u Gaudijevu Sagradu: Arhitekt kojeg zovu 'Božjim čovjekom' korak je do svetosti

Prošle je godine gotovo pet milijuna ljudi posjetilo je Sagradu Familiju (Svetu obitelj), poznatu po visokim tornjevima i modernističkoj arhitekturi bogatoj simbolikom, što je čini najposjećenijim spomenikom za koji se plaća ulaznica u Španjolskoj. Druge Gaudijeve znamenitosti, uključujući jarko obojenu Casu Batllo u središtu Barcelone, također privlače mase.

"Bio je genij", rekao je za AFP direktor Case Batllo Xavier Villanueva. "Znao je kako doprijeti do ljudi na njihovoj najdubljoj razini."

Gaudi, kojeg su nazivali "Božjim arhitektom", umro 10. lipnja 1926. u dobi od 73 godine, nekoliko dana nakon što ga je u Barceloni udario tramvaj dok je je bio na putu prema crkvi.

Papa, koji će posjetiti Španjolsku od 6. do 12. lipnja, predvodit će 'večernicu' u Sagradi Familiji 10. lipnja u povodu stote godišnjice arhitektove smrti.

Vatikan prošle godine Gaudija proglasio "časnim slugom Božjim", što su dva koraka od svetosti.

Rođen 1852. u pobožnoj katoličkoj obitelji, Gaudi je brzo postao jedan od najistaknutijih barcelonskih arhitekata.

Vodeći članovi gradske elite i poslovne zajednice povjerili su mladom arhitektu velike projekte.

Božji čovjek

Gaudijev život se promijenio nakon što mu je nekoliko rođaka umrlo u kratkom roku koncem 19. stoljeća, što je bio početak njegove nove životne faze definirane dubokom vjerom.

"U tom trenutku je postao Božji čovjek", rekao je Armand Puig Tarrech, svećenik i teolog koji je pomogao u pripremi dosjea na 1700 stranica kojim se traži Gaudijeva beatifikacija, sljedeći korak na putu do svetosti.

Prije je Gaudi "znao biti vrlo tašt i ambiciozan", dodao je.

Nakon te formativne egzistencijalne krize, Gaudi je usvojio strog, gotovo mističan način života, što je neke od njegovih najvatrenijih štovatelja navelo da ga smatraju potencijalnim svecem.

Uvjet da Gaudi bude proglašen blaženim čudo je koje se pripisuje njegovom zagovoru. Svjedočanstva o tome su prikupljena i vatikanska medicinska komisija ih trenutno proučava.

Očigledno čudo

Gaudi, poznat po burnoj naravi, ostao je samac cijelog života, nije volio imati obožavatelje, a čak se i odbijao fotografirati, prema riječima njegovih biografa.

Danas milijuni ljudi posjećuju njegova djela, koja su postala unosan simbol masovnog turizma u Barceloni unatoč tome što je arhitektu slava pričinjavala nelagodu.

"Uvijek postoje oni koji na njemu žele zaraditi", rekao je Galdric Santana, profesor arhitekture na Katalonskom politehničkom sveučilištu Katalonije i koordinator niza događaja kojima se obilježava stogodišnjica Gaudijeve smrti

Sagrada Familia ponovno će biti u središtu globalne pozornosti 10. lipnja kada će papa blagosloviti toranj Isusa Krista, visok središnji dio bazilike, koji je dovršen u veljači.

Završetkom toga tornja Sagrada Famila dosegla je maksimalnu visinu, 172,5 metara, što je čini najvišom crkvom na svijetu.

Potpuni dovršetak bazilike očekuje se za otprilike deset godina.

„Za mene je evidentno čudo to što je stvorio djelo koje svi žele vidjeti“, rekao je Gijs van Hensbergen, autor biografije katalonskog arhitekta.

„Ateisti, budisti i ljudi iz cijelog svijeta dolaze u Barcelonu kako bi vidjeli ovu zgradu i to je samo po sebi svojevrsno čudo.“