Monstruma i ubojicu Paravinju prebacili u Lepoglavu, odvjetnik se žalio: On je trebao biti vani!

Dragan Paravinja, pravomoćno osuđen zbog ubojstva Antonije Bilić, premješten je iz Kaznionice u Glini u Kaznionicu u Lepoglavi, potvrdio je za Net.hr njegov odvjetnik Tomislav Filaković. Povodom 13. godišnjice pronalaska posmrtnih ostataka djevojke, Filaković tvrdi da su njegovom klijentu teško povrijeđena prava te da je slučaj trenutačno na Ustavnom sudu i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Prema riječima odvjetnika, Paravinja je više puta premještan iz zatvora u zatvor bez prethodnog obrazloženja te je sada smješten u samici, iako za to, kako navodi, ne postoje zakonski uvjeti. Tvrdi da su u sudskom postupku napravljeni brojni propusti te da bi se postupak morao ponoviti.

Filaković navodi da je Paravinja u zatvoru uzoran te da je stekao uvjete za određene pogodnosti, ali mu se one ne odobravaju. Smatra da mu se premještajima otežava podnošenje novih zahtjeva i nada se odluci u korist osuđenika pred sudom u Strasbourgu.