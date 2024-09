Ubio je Antoniju, lagao je gdje je bacio tijelo, mijenjao je iskaz, a na izricanju presude se kesio

Dragana Paravinju osudili su na 20 godina zatvora zbog ubojstva Antonije Bilić, 17-godišnje maturantice Trgovačke škole iz mjesta Kričke kraj Drniša. Do sada je odslužio dvije trećine kazne te prema zakonu ima pravo tražiti prijevremeno puštanje na slobodu. Izvjesno je da će to učiniti, no malo je vjerojatno da će hrvatski sud njegovu zahtjevu i udovoljiti s obzirom na težinu počinjenoga kaznenog djela.