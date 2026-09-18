Parlamentarni izbori u Rusiji: Glasaju i u okupiranim regijama Ukrajine. Pobjednik se zna...

U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija.

Izbori, koje su kritičari već proglasili nepoštenima, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je već duboko zašla u petu godinu.

Putin je izbore nazvao "zajedničkim doprinosom pobjedi Rusije" protiv Ukrajine.

Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu unatoč teškoj gospodarskoj krizi, zamoru od rata i nezadovoljstvu javnosti. Među stranačkim kandidatima su i deseci ratnih veterana.

Nakon što je iz izborne utrke isključena antiratna stranka Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno deset stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Pravo glasa ima više od 110 milijuna Rusa, koji biraju 450 zastupnika u ruskom parlamentu, odnosno Državnoj dumi u Moskvi.

Protivno volji Ukrajine, izbori će se prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporižja i Herson koji su pod ruskom kontrolom. Poluotok Krim na Crnom moru, koji je Rusija anektirala 2014., sudjeluje na parlamentarnim izborima drugi put.

Uz izbore za Državnu dumu, u osam regija biraju se i zastupnici regionalnih parlamenata. Prema podacima izbornog povjerenstva, diljem zemlje održava se oko 2200 izbora na različitim razinama vlasti.