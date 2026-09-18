Obavijesti

News

Komentari 0
MALO GLUME DEMOKRACIJU....

Parlamentarni izbori u Rusiji: Glasaju i u okupiranim regijama Ukrajine. Pobjednik se zna...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Parlamentarni izbori u Rusiji: Glasaju i u okupiranim regijama Ukrajine. Pobjednik se zna...
Foto: ANATOLY MALTSEV/EPA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Izbori, koje su kritičari već proglasili nepoštenima, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je već duboko zašla u petu godinu.

U Rusiji se od petka do nedjelje održavaju parlamentarni izbori, a očekuje se da će strogo kontrolirano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj Putinovoj stranci Jedinstvena Rusija. 

Izbori, koje su kritičari već proglasili nepoštenima, uvelike se smatraju referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je već duboko zašla u petu godinu.

Putin je izbore nazvao "zajedničkim doprinosom pobjedi Rusije" protiv Ukrajine.

BUDUĆNOST JE TU Ukrajinski dronovi pogodili 3000 ruskih robota na bojištu
Ukrajinski dronovi pogodili 3000 ruskih robota na bojištu

Jedinstvena Rusija, koja je na vlasti više od 20 godina, očekuje dvotrećinsku većinu unatoč teškoj gospodarskoj krizi, zamoru od rata i nezadovoljstvu javnosti. Među stranačkim kandidatima su i deseci ratnih veterana.

Nakon što je iz izborne utrke isključena antiratna stranka Jabloko, na glasačkim listićima naći će se ukupno deset stranaka lojalnih Kremlju koje podržavaju rat. Pravo glasa ima više od 110 milijuna Rusa, koji biraju 450 zastupnika u ruskom parlamentu, odnosno Državnoj dumi u Moskvi.

IZAZVAO ŽESTOKE REAKCIJE VIDEO Legendarni ruski hokejaš Ovečkin podržao Putina u videu
VIDEO Legendarni ruski hokejaš Ovečkin podržao Putina u videu

Protivno volji Ukrajine, izbori će se prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporižja i Herson koji su pod ruskom kontrolom. Poluotok Krim na Crnom moru, koji je Rusija anektirala 2014., sudjeluje na parlamentarnim izborima drugi put. 

Uz izbore za Državnu dumu, u osam regija biraju se i zastupnici regionalnih parlamenata. Prema podacima izbornog povjerenstva, diljem zemlje održava se oko 2200 izbora na različitim razinama vlasti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio
DETALJI STRAVE NA A3

Skrivio sudar, bježao u krivom smjeru, zabio se u kamion i poginuo! Auto se prepolovio

U nesreći je na mjestu događaja smrtno stradao 39-godišnji vozač Peugeota. Vozač VW Golfa, 51-godišnjak, prevezen je u Klinički bolnički centar Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen
Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!
ŠOK ZA VOZAČE

Neslužbeno: Stiže najskuplji dizel u povijesti Hrvatske!

Hrvatsku u utorak čeka novo veliko poskupljenje goriva
Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove
POŽAR TIJEKOM GRADNJE

Požar u Vinogradskoj bolnici: Vatra se uvukla među zidove

Vatra se unutar kompleksa zavukla između zidova, a vatrogasci su na terenu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026