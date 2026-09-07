Pas Buli nanjušio 20.475 € neprijavljenog novca! Kaznili stranog vozača na Bajakovu

Carinski službenici na Graničnom prijelazu Bajakovo pronašli su 20.475 eura neprijavljenog novca skrivenog u kabini teretnog vozila stranog državljanina. Novac je nanjušio službeni pas, a vozač je zbog neprijavljivanja gotovine kažnjen s 6000 eura.

Službenici Područne jedinice Službe za mobilne jedinice Osijek izdali su stranom državljaninu prekršajni nalog zbog kršenja Zakona o deviznom poslovanju, piše Carinska uprava.

Foto: Carinska uprava

Vozač teretnog vozila pri ulasku na područje Europske unije preko Graničnog prijelaza Bajakovo propustio je ispuniti zakonsku obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, u pisanom ili elektroničkom obliku.

Foto: Carinska uprava

Carinski službenici pregledali su unutrašnjost kabine teretnog vozila uz pomoć službenog psa za detekciju novca. Pas je pozitivno reagirao na osobnu torbicu skrivenu ispod stvari na vozačkom ležaju.

Detaljnim pregledom i pretragom tog dijela kabine carinici su pronašli neprijavljeni novac u ukupnom iznosu od čak 20.475 eura. Zbog počinjenog prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna od 6000 eura, uz dodatnih 30 eura troškova postupka. No, kako je odmah platio dvije trećine kazne, odnosno 4000 eura, prema Prekršajnom zakonu smatra se da je kaznu podmirio u cijelosti.